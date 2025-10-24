Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La mañana de este viernes se vivió una jornada de profundo dolor y tristeza en Caleta Olivia. La comunidad despidió a Nahuel Marcial, el joven de 18 años que permanecía internado en terapia intensiva del Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”, tras haber recibido un disparo en la cabeza el pasado fin de semana. Su fallecimiento fue confirmado por fuentes de la Unidad Regional Norte a La Opinión Austral, y desde entonces, el dolor se hizo sentir en cada rincón de la ciudad.

Durante toda la noche y madrugada, una gran cantidad de vecinos se acercó a la Cochería San José, ubicada sobre la Avenida Tierra del Fuego, donde fueron velados sus restos. Las muestras de afecto, el acompañamiento y las lágrimas se entrelazaron en un velorio cargado de emociones, mientras amigos y familiares recordaban los momentos compartidos con Nahuel.

Una caravana de autos y motos acompañó el coche fúnebre en los que se trasladaron los restos del joven asesinado Nahuel Marcial.

Una caravana conmovedora

Pasadas las 10 de la mañana, el cortejo fúnebre partió lentamente desde la cochería hacia el cementerio local. Una extensa caravana de autos y motos —muchas de ellas conducidas por amigos y allegados— acompañó el recorrido por distintos puntos de la ciudad.

El trayecto incluyó el paso por el barrio 2 de Abril, donde Nahuel tenía muchos amigos y pasaba gran parte de sus días. Allí, los aplausos, las bocinas y los carteles improvisados fueron la forma en que los vecinos quisieron rendirle un último homenaje.

La caravana avanzó en un clima de respeto y emoción, encabezada por el coche fúnebre que trasladaba los restos del joven. Detrás, las motos rugían en señal de despedida, un gesto simbólico que reflejó la unión de la juventud caletense ante la pérdida de uno de los suyos.

Familiares y amigos se reunieron hace unos días pidiendo justicia por el joven.

El último adiós

Cerca de las 11 de la mañana, el cortejo llegó al cementerio de Caleta Olivia, donde una multitud esperaba para darle el último adiós. El silencio se hizo presente cuando el coche ingresó por el portón principal, en medio de lágrimas y abrazos.

Allí, entre flores y mensajes de despedida, los restos de Nahuel Marcial fueron inhumados. “Nunca te vamos a olvidar”, se escuchó entre los murmullos de los presentes, mientras el dolor se mezclaba con la impotencia por la violencia que segó la vida de un joven con todo por delante.

Investigación en curso

Por el hecho que terminó con la vida de Nahuel hay un joven detenido y otro prófugo, según confirmaron fuentes policiales a este medio. La investigación continúa bajo la órbita del Juzgado de Instrucción Penal N°1 de Caleta Olivia, mientras familiares y allegados exigen justicia para que el crimen no quede impune.

La muerte de Nahuel Marcial deja una herida abierta en la comunidad caletense. Su despedida, multitudinaria y cargada de emoción, fue una muestra del afecto y la unión de una ciudad que hoy se encuentra de duelo y clama por justicia y paz.