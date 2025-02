Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Adrián Quiroga (24) fue detenido a fines de enero en la localidad de Puerto Deseado por ser sospechoso de haber liderado una violenta entradera y robo en una vivienda de la localidad de Caleta Olivia. El malviviente había sustraido elementos de valor de una propiedad privada y había viajado para esconderse y evitar responder ante las autoridades. Sin embargo, los efectivos de la División de Investigaciones (DDI) lo encontraron. El operativo fue supervisado por el comisario mayor Pablo Méndez del Departamento de Investigaciones Norte y el ministro de Seguridad Pedro Pródomos.

El delincuente resultó ser el hermano mayor de Kevin Quiroga, un joven de 18 años que fue visto pegándole golpes de puño y patadas a un joven herido con arma de fuego, durante el tiroteo ocurrido el miércoles 8 de enero en el barrio 2 de Abril. Los hermanos cuentan con un amplio prontuario de hechos contra la propiedad privada, amenazas y abuso de armas de fuego, según indicaron fuentes oficiales a La Opinión Zona Norte. Se encuentran detenidos a disposición del juez Gabriel Contreras, titular del Juzgado de Instrucción Penal N° 2.

Kevin también fue parte de la banda de cuatro hombres que entró a robar en un complejo de departamentos de la avenida Tierra del Fuego, el sábado 28 de diciembre a la madrugada. El joven fue indagado y sigue privado de su libertad debido a que el magistrado dictó prisión preventiva para él y su cómplice, Sergio Ramos (48). En tanto, Adrián también fue indagado, pero su situación procesal se resolverá la próxima semana. Se presume que el juez le va a dar prisión preventiva. Ambos estarías detenidos en las instalaciones de la Comisaría Segunda.

Violenta entradera

El hecho ocurrió alrededor de las 02:40 horas de la madrugada del sábado 28 de diciembre del año pasado, cuando la joven Abigail Sáez fue sorprendida mientras dormía en la habitación de su departamento. La noche del viernes 27 de diciembre se acostó a dormir y horas después se despertó por una violenta entradera. Cuatro hombres irrumpieron en su vivienda y, mientras uno de ellos le apuntaba con un arma de fuego los otros verificaban las instalaciones. Robar elementos de valor no era lo primordial, ya que los delincuentes pedían droga. “Dame la droga, la droga, callate y dame la droga“, le dijo uno de ellos a Abigail.

Según el relato de la víctima, el hombre que estaba con ella, atemorizándola durante segundos que parecieron ser eternos, mientras te ponía una pistola en la cabeza, “tenía apariencia de ser el más grande de todos”. Esto motivó a los investigadores presuman que Adrián Quiroga era el líder de la banda. Cuando los delincuentes entendieron que en la casa de Abigail no había ninguna sustancia estupefaciente, huyeron del lugar. Durante la fuga, golpearon a la madre de la joven, que se había levantado a raíz de escuchar los ruidos, y uno de los malvivientes perdió una gorra amarilla con una calavera verde.

“El portón siempre quedaba abierto, por eso pudieron meterse, y para entrar a mi casa patearon la puerta y cedió porque ya no da más“, había dado a conocer la joven y recordó que “no pidieron plata, ni llevaron más elementos de valor que estaban a la vista”, ya que solamente asaltaron la vivienda con el fin de apoderarse de las drogas. Para no irse con las manos vacías, los delincuentes sustrajeron la computadora y el celular de la joven que hasta el momento, a pesar del allanamiento que hizo la DDI cuando detuvieron al mayor de los Quiroga, no fueron recuperados.

Abigail comentó que los ladrones ingresaron a su casa “por rebote” o “por información falsa“, ya que nunca estuvo involucrada en el consumo, comercialización o compra de sustancias y tampoco su entorno. “Eran todos delgados y altos, estaban con los rostros cubiertos, vestidos de negro, pero estoy segura de que podría reconocer al mayor por los ojos“, mencionó la damnificada y dio a conocer que “cuando hice la denuncia en la Comisaría Cuarta tuve que esperar mucho tiempo, llegué y le dije a los agentes que tenía la ubicación de donde estaba mi celular, que lo tenían en el 2 de Abril, pero no le dieron lugar a esa información”.

Kevin también está imputado

Por ese hecho de robo violento también se encuentra imputado Kevin Quiroga (18), quien en principio fue detenido por el segundo tiroteo que ocurrió en el barrio 2 de Abril de la localidad caletense. En ese hecho, el más joven de los Quiroga y su cómplice Ramos hirieron de gravedad a Diego Oyarzún (20), joven que se encontraba internado en el Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”. Recientemente, La Opinión Zona Norte conoció que le iban a dar el alta médica.

Cabe recordar que el hecho ocurrió el miércoles 8 de enero. En el video, que fue grabado desde la ventana de un departamento por un vecino, se observa a Ramos con un arma de fuego disparando en dirección de la calle, que no es captada en el video, y a Quiroga que le pega a un tercer joven que está en el suelo. Luego, los dos agresores se suben a un rodado y se dan a la fuga a toda velocidad, mientras el damnificado se desplaza hasta resguardarse detrás de un vehículo estacionado y espera ayuda.

Según averiguaciones realizadas por ese medio, el jueves 9, el personal de la División de Investigaciones (DDI) y de la Comisaría Tercera hicieron más de una docena de allanamientos en barrios como Esperanza, 3 de Febrero, 2 de Abril, Miramar y Koltun de la ciudad caletense; mientras uniformados de la DDI de Pico Truncado llevaron a cabo otros procedimientos en esa localidad. Las tareas fueron ordenadas por el magistrado.

Fue en el marco de los allanamientos que, a horas de la tarde noche del jueves, se concretó la detención de Ramos, en una vivienda de Caleta Olivia. En tanto, Quiroga fue detenido recién el sábado 11 en la ciudad de Puerto Deseado. Se trata de un delincuente reconocido por estar vinculado a varios conflictos y hechos delictivos en la región, era uno de los principales sospechosos en el caso del tiroteo y el herido, y se encontraba prófugo, ocultándose de las fuerzas de seguridad.

Por otro lado, La Opinión Zona Norte conoció cuál fue la grave consecuencia del tiroteo y el herido: desconocidos le prendieron fuego la casa de la madre de Kevin Quiroga -también mamá de Adrián- en el barrio Esperanza de la localidad de Caleta Olivia. La madre de los delincuente, una mujer llamada Marisa, habló con este medio y comentó “nos dejaron sin nada, perdimos todo y pedimos ayuda a la comunidad para salir adelante… si tienen problemas con mis hijos más grandes, es con ellos con quien tienen que ir, no con su familia”.

Finalmente, es necesario destacar que en el robo de la avenida Tierra del fuego también estuvieron involucrados otros dos hombres que, al día de hoy, no fueron identificados por los investigadores. Sin embargo, la Justicia y el personal de la Policía de Santa Cruz siguen trabajando en torno a este y a muchos otros casos delictivos que ocurrieron en la localidad de Caleta Olivia, para identificar a los delincuentes, capturarlos y conseguir que respondan ante la sede judicial.