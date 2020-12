La familia de Rosa le contestó a María Esperanza: “Ella no es su madre, si quiere hacerse el ADN o tiene dudas, le dijimos que venga”

Tras haber iniciado una búsqueda hace dos años para hallar a sus progenitores, y poder encontrar finalmente su identidad, María Esperanza Invernon afirmó haber dado con una nueva pista que daría finalmente un cierre a su investigación.

La semana pasada, recibió un llamado que cambió su vida para siempre. A un mes de contar su historia a laopinionaustral.com.ar, una persona se comunicó con ella para decirle que tiempo atrás había escuchado hablar en una entrevista en vivo de Facebook de un medio de Caleta Olivia a una mujer que podría ser su madre biológica.

Con la certeza de que sería su madre, Esperanza alegó que estaba un 99,9% segura que su madre sería Rosa D, pero no podía afirmar nada hasta que no hubiera una prueba que lo asegurara.

La mujer que pensó -y piensa- es su madre oscila los 80 años. Cree que llegó a la Patagonia desde Catamarca a los 17, pasando primero por Comodoro Rivadavia y luego llegando a Santa Cruz. Los datos brindados por la mujer que busca a su madre biológica coincidían con esta vecina del barrio San Cayetano. Pero, finalmente, parece que no es así. Al menos, así lo aseguran desde el entorno de Rosa.

Integrantes del circulo familiar de Rosa D. manifestaron a La Opinión Zona Norte: “Este miércoles nos comunicamos con María Esperanza. Los datos que brinda no coinciden, es falso. Es una señora grande, se sintió mal. Fue un día muy horrible”.

Desde el entorno además comentaron: “Ella en 1962 tenía 15 años y estaba en Catamarca. El nene que está en la foto lo conocemos, es un nene que ella cuidaba y nos comunicamos con la abuela de él, no hay nada que coincida. Igualmente, le dijimos a María Esperanza que si tenía dudas, que venga. No sabemos como es el procedimiento, pero no hay problema en acceder a un estudio de ADN, pero sabemos que no es cierto”.

Un pacto de silencio

Si bien Esperanza cuando obtuvo la filmación de la entrevista se la mostró a su madre adoptiva, ésta no hizo ninguna reacción. “Le hice ver el video y ponía cara de nada. Me dijo que se lo iba a llevar a la tumba. No le sorprendió y no me dijo nada”.

En declaraciones vertidas a LU12 AM680, Esperanza dijo: “La mejor herencia que les puedo dejar a mis hijas es mi identidad y por lo tanto la de mi familia”, expresó a modo de conclusión.

Si bien Esperanza no busca relación ni filiación, su objetivo es conocer su identidad y quiénes son sus padres biológicos.