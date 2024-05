Este jueves se reliza en todo el país un paro nacional de actividades convocado por la Confederación General de Trabajadores (CGT) y al que adhieren otras centrales obreras. En Santa Cruz numerosos gremios han adelantado su adhesión a la medida de fuerza. E incluye tanto a algunos gremios estatales como a los privados.

Sin colectivo pero con recolección

Uno de ellos es la UTA, por lo cual no habrá transporte urbano en la ciudad de Caleta Olivia ni tampoco saldrán los micros de larga y media distancia a lo largo de toda la jornada. Urbano “no saldrá a la calle mañana, y tampoco se abrirán las oficinas de atención al público” le confirmaron a La Opinión Zona Norte, desde la empresa.

Una recorrida de este medio tanto por la ciudad de Las Heras como por Caleta Olivia, pudo permitir establecer que, en el caso de estas ciudades santacruceñas “habrá recolección de residuos normalmente” por lo que no se espera una alta adhesión de los gremios municipales al paro nacional, a diferencia de lo que ya anticipó el gremio que representa a los trabajadores comunales de Río Gallegos.

Apertura dispar

Los negocios de barrio o de cercanía, como almacenes, panaderías o carnicerías, en su gran mayoría abrirán sus puertas. En estos casos, cabe recordar que, generalmente estos comercios son atendidos por sus dueños o familias.

Sin embargo, con la adhesión del Sindicato de Comercio al paro de la CGT, se espera que las cadenas de supermercados sí se vean afectadas por la medida de fuerza, al igual que los locales comerciales de mayor envergadura.

De igual forma, está confirmada la apertura de las farmacias en ambas localidades y en particular las que son consideradas “de turno” en toda la provincia.

Como en el resto del país, los que no abrirán sus puertas son los bancos, lo que no implica que los vencimientos de pago que tengan como fecha de pago 9 de mayo, se corran. Todas las operaciones bancarias podrán hacerse de manera normal via home banking.

En lo que hace a las actividades productivas, en la zona norte provincial y en especial Las Heras la actividad hidrocarburífera es intensa. Los dos gremios de base, tanto el Sindicato de Petroleros Privados como el de Jerárquicos, anunciaron su adhesión al paro nacional, por lo que no habrá actividad en los yacimientos durante toda la jornada.