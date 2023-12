Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Guillermo Anderson, un conocido periodísta de la localidad de Caleta Olivia, fue víctima de un robo en su departamento que ocurrió en momentos que no se encontraba. El o los ladrones revolvieron el departamento en busca de dinero en efectivo y terminaron robando varias pertenencias valiosas.

En diálogo con el diario La Opinión Zona Norte, Anderson comentó “(el jueves) me fui a la casa de mi mamá a desayunar y compartir con ella, cuando volví a mi departamento me encontré con un desorden generalizado”. El profesional no tardó en darse cuenta de que faltaban pertenencias valiosas.

La computadora que fue sustraída.

“Se ve que buscaron dinero porque estaba todo revuelto“, lamentó y continuó diciendo que finalmente “sustrajeron mis herramientas de trabajo”. Se trató de una notebook Acer, un televisor Samsung de 32 pulgadas, un disco externo Toshiba de 500 GB y un lente Nikon 70 300.

El o los ladrones ingresaron por una ventana que, ocasionalmente, se encontraba abierta en ese momento. Anderson realizó la denuncia en las instalaciones de la Comisaría Segunda y personal del Gabinete Criminalístico se presentó en su departamento para realizar las pericias correspondientes.

El televisor que robaron de la casa de Anderson.

Asimismo, el periodista mencionó que una de sus vecinas le contó que “vio a una persona que se bajó de un auto y se llevó un tele en una manta gris que era una sábana, ella pensó que era un durlok”. “Acá son 3 departementos, hay un patio interno y seguramente entraron por la parte de atrás que hay una obra de construcción”, añadió.

Finalmente, Anderson fue consultado por este medio si tiene un estimativo del valor monetario de sus pertenencias que le fueron robadas y mencionó que se trataría de la suma de $2 millones, aproximadamente. “Pido que si alguien vende las cosas no las compren o ayuden con alguna data”, cerró el caletense.