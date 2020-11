Estremecedor relato del ataque de policías: “Pensábamos que nos iban a matar uno a uno”

“Nos dijeron que si nos movíamos, nos iban a fusilar uno por uno”, recordaron los jóvenes que, el sábado a la tarde-noche, habrían sufrido maltrato policial en la localidad de Caleta Olivia. Con el objetivo de “no olvidar”, escribieron lo que ocurrió desde el momento en que llegaron al exmatadero “de Salas” hasta que una de las jovencitas fue trasladada al Hospital Zonal, con ambos pies heridos por balas.

Este martes a las 10 horas tienen turno para hablar con el juez de Instrucción N° 2, Gabriel Contreras. Los padres y madres ya se asesoraron con un abogado particular y planean “ir hasta la última instancia”. Piden que echen a los uniformados de la fuerza de seguridad, que fueron identificados como LA y FP. El primero presta funciones en la Comisaría Tercera y el segundo, en Apoyo Tecnológico. “No están capacitados para su trabajo, no podemos tener policías en la calle que te pegan un tiro solamente porque quieren”, concuerdan los familiares que dialogaron con La Opinión Zona Norte.

Los adolescentes -Melanie Farías de 17 años (la lesionada), su prima Ariana Farías (15), su primo Gonzalo Albarracín (15) y sus amigos Matías Cifuente y Marcelo Miranda (ambos de 18 años)- habían salido a pasar el tiempo en esa zona. Llegaron a las 18 horas y un señor que identificaron como el encargado del lugar les dijo que estaba bien que se quedaran ahí. “Nosotros habíamos llevado cartas para jugar al truco, una pelota y un equipo de mate para tomar teres”.

Uno de ellos vio la camioneta que poco después los acusaron de haber robado, “pero pensamos que era de alguien que estaba allí”, contaron y agregaron que nunca se acercaron a verla bien, es decir, no notaron que estaba desmantelada. Los jóvenes estaban jugando al truco cuando “dos tipos con armas” ingresaron y al grito de “al suelo”, efectuaron dos disparos que dieron en el piso y le pegaron en el pie, según recuerda Melani. No sabían qué sucedía y tampoco que eran policías (andaban de civil).

“Nos enumeraron, nos pegaron culatazos, patadas y piñas, nos amenazaron de muerte todo el tiempo, nos apuntaron con pistolas, pensé que nos iban a matar uno por uno”, agregó la joven. “Nos tuvieron así por una hora”. Y dijo que se dieron cuenta de que eran de la fuerza cuando uno se puso el barbijo con el escudo de la Policía de Santa Cruz.

Los efectivos de Policía LA (el que disparó) y FP, su acompañante.

Luego llegó un patrullero de la Comisaría Quinta. “Aún nos tenían demorados, le dije al policía que me habían pegado un tiro en el pie y que me dolía demasiado, a lo que él me responde no te pegaron ningún tiro, sino estarías sangrando, una mujer se acercó y le pregunté si me podía acomodar y ahí vio la sangre, me sacaron las zapatillas y cuando me sacaron las medias, ahí cayó el casquillo de la bala”, dijo a LOZN.

Los policías fueron sumariados y suspendidos de sus funciones por la Jefatura de Policía. Al margen de esto, se generó repercusión a través de redes sociales por publicaciones de los familiares de los uniformados. Vanina posteó en su cuenta de Facebook lo siguiente: “Pobres los chicos, por qué no les pegaron un buen tiro en la cabeza, un buen favor para la sociedad”. Esto podría perjudicar la causa administrativa iniciada en la fuerza policial