Extraño incendio en barrio Bicentenario

Roberto Reyes sufrió un incendio en su vivienda de la calle Hugo Giménez Agüero del barrio Bicentenario de Caleta Olivia. El hombre tiene una casilla prefabricada y como en los últimos días no se encontraba viviendo ahí por cuestiones de salud, le había dado permiso a unos albañiles para que guarden elementos de construcción y sigan trabajando en la obra de la esquina.

El incendio ocurrió la madrugada del domingo pasado, alrededor de las 4 de la mañana. De acuerdo a lo que se ve en la imagen y lo que dijo el hombre, hubo pérdidas totales. Por eso, Reyes apela a la solidaridad de los vecinos de Caleta Olivia, para que lo ayuden con material, para construir aunque sea un dormitorio, mencionó Reyes.

“Le di permiso a un albañil para que venga a guardar las cosas y las retire para trabajar, pero según me dijeron los vecinos, habían venido varios muchachos. Creo que hicieron una juntada, ellos tendrán que explicarme qué es lo que pasó”, dijo a La Opinión Zona Norte. Según le comentaron los vecinos, había varias personas y cuando comenzó el incendio, esas mismas se fueron en un vehículo Ford Ka.

El señor vive solo en una casilla, hace 12 años, en los últimos días no pudo quedarse ahí, debido a que recientemente lo operaron y por recomendación de su médico no puede tomar frío. En la casilla no tiene el servicio de gas y tampoco de luz, debido a eso tuvo que mudarse temporalmente en la casa de su hermana.

Cabe destacar que al momento del incendio, en la casilla habían dos hombres que fueron trasladados al Hospital Zonal “Pedro Tardivo”. Aún se desconoce el resultado de las pericias bomberiles.

“Estamos viendo si alguien me puede ayudar, colaborar con algo para que construya aunque sea un dormitorio”, comentó. Reyes dejó el número de teléfono de su vecino Santiago (297-6233881), para que comunidad de Caleta Olivia colabore con materiales para una nueva construcción