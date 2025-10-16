Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de cumplirse cinco meses del femicidio de la emprendedora de 25 años, Antonella Aybar, su padre, Mario Aybar, convocó a los medios a una conferencia de prensa para comunicar ciertos detalles de los que tomó conocimiento sobre el caso de su hija. El encuentro se realizó en las instalaciones de la liga de barrios de la localidad de Caleta Olivia, a las 9 de la mañana.

Según conoció el diario La Opinión Austral, el hombre dio a conocer que, a través del acceso al expediente y pericias a los celulares, tanto de Antonella como de Nicolás Moyano, el femicida, se revelaron ciertos mensajes e indicios de que Moyano tendría una orientación sexual diferente a la que aparentaba, siendo posiblemente homosexual. El caso estuvo bajo investigación por parte del exjuez Gabriel Contreras.

En la conferencia de prensa, Mario dio a conocer que uno de los últimos mensajes que Antonella habría enviado a Nicolás decía: Me parece que te la estas mandando de nuevo, mejor nos separamos”.

Tras este mensaje, ocurrió el crimen. Esta información sugiere que el asesinato de la joven podría estar relacionado con la ocultación de la homosexualidad de Moyano y la decisión de Antonella de terminar la relación.