Fernando Cotillo: “La prioridad es sostener el salario” de la gente

El intendente Fernando Cotillo dialogó con La Opinión Zona Norte sobre temas económicos y sociales. También abordó la cuestión salarial y contestó al reclamo de un 40 por ciento de aumento, por parte de un grupo de empleados.

En principio, respondió que hoy su gestión tiene como objetivo de “achicar la brecha” en los tiempos de pago. En lo concerniente a este mes, anticipó que se está trabajando en todo el proceso contable para que el 16 de diciembre los municipales tengan depositados sus haberes.

Respecto de las “caravanas” semanales de un grupo de empleados que reclaman un aumento; Cotillo lo adjudicó más a “una interna dentro del gremio SOEMCO”. Y remarcó que “nadie dice cómo vamos a hacer para obtener los ingresos para un posible aumento”, reprochó el jefe comunal.

No obstante es un tema que se está “trabajando con el Gobierno provincial” pero en lo inmediato la “prioridad ahora es ver cómo se afronta el pago del aguinaldo”.

En ese punto, Cotillo agregó que no quiere “repetir las malas experiencias de las gestiones pasadas”, señalando que “se dio una pauta a la que después no pudo hacer frente, y luego la Provincia tuvo, y tiene, que seguir aportando todos los meses para llegar a los montos. No vamos a hacer la locura de ofrecer un incremento y no tener los medios”, enfatizó.

En Caleta Olivia, “estamos en una etapa de crisis” sostuvo el jefe comunal. “Al asumir le pedimos un año a los empleados municipales. Veníamos bien, pero la pandemia frenó los ingresos. Cuando la situación mejore, podremos hablar de otras cuestiones”. Pese a eso, resaltó, “estuvimos trabajando con recategorizaciones, a la par de solucionar temas que venían postergados históricamente”.

A los empleados “se les garantizó el pago de sueldo, y más de la mitad no trabajó en la pandemia”, por las medidas de ASPO, “incluso muchos de esos actores que forman parte de las caravanas de protesta”.

Asimismo, felicitó a los empleados comunales que estuvieron trabajando en áreas críticas durante esta época. “La Municipalidad hace un gran esfuerzo para soportar esta pandemia: el plan DetectAr, el monitoreo, lo del centro en el Complejo, todas estas cuestiones son netamente municipales”, subrayó.

Acotó que en el caso del DetectAr hubo falta de reactivos para testeos, pero que espera que desde Provincia envíen durante la semana.

En cuanto a la situación epidemiológica, reparó que en las escuelas, donde funcionan los centros del DetectAr, bajó la concurrencia espontánea de gente. Contó que la cifra de un 40% de positividad de los testeados se mantiene hace una semana. “Hay una planicie en la curva, y eso es un dato alentador”, añadió.

Piquete

En cuanto al piquete de más de 18 horas que acaeció entre el jueves y viernes, el intendente fue tajante al afirmar que ante una situación de un delito como es el corte, tienen que actuar “otras instituciones del Estado”.

“En mi caso particular, no tengo ningún problema si el que protesta se queda a vivir en la ruta, pero no es que están apretando con eso al intendente”, dijo, en referencia a que el daño es a la comunidad. Recordó que a ese grupo que protestó se los atendió desde el área social, como a todas las personas desocupadas, con una ayuda “por única vez, de 5 mil pesos, previo informe social”.

“Ya veníamos en la Argentina de un proceso económico difícil, y la pandemia vino a agudizar más esto”, expresó. Pero “que haya sectores en Caleta que usen este mecanismo de protesta, que politicen esta cuestión ese es otro tema”, consideró. Apuntó a algunos referentes o voceros de desocupados, como el petrolero Juan “Toja” Carbajal, y a sectores de Juntos por el Cambio, “juegan con la necesidad de la gente”.

“Hay actores sociales que en otras gestiones no hacían estas protestas”, afirmó. Y reiteró que no responderá peticiones cuando se “hagan por la fuerza o la presión”, finalizó el mandatario de la Comuna