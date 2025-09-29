Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la noche del domingo 28 de septiembre del año 2025, personal policial que se encontraba cumpliendo el horario de guardia en las instalaciones de la Comisaría Tercera de la localidad de Caleta Olivia detuvo a J.J.U. por incumplir una orden de alejamiento de su padre, G.U., y una orden de exilio del ejido urbano de la localidad. Los familiares están marcados por una historia de violencia que ha tenido más de una intervención de la Policía de Santa Cruz.

De acuerdo a información a la que tuvo acceso el diario La Opinión Austral, a través de fuentes policiales, la intervención se originó tras una llamada al servicio de emergencias 911, alertando sobre disturbios en una vivienda ubicada en la calle San José Obrero, en cercanías a la gomería situada en la rotonda de dicha calle. Al llegar al lugar, los agentes de la Comisaría Segunda constataron que el hijo del denunciante se encontraba en estado de ebriedad.

A pesar de las recomendaciones de los agentes, el hombre que estaba ebrio se negó a retirarse del domicilio, lo que motivó su detención por parte de personal de la Seccional Tercera. Nuevamente, se constató que sobre el aprehendido pesaba una orden de alejamiento de su padre y una orden de exilio del ejido urbano, emitida el 14 de abril de 2025 por la OALV. El incumplimiento de esta orden podría acarrear consecuencias legales adicionales para él.

Tras ser examinado por un médico, en el Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”, J.J.U. fue ingresado en calidad de aprehendido y, posteriormente, recuperó su libertad con la obligación de fijar domicilio, según lo dispuesto por la secretaria de turno del Juzgado de Instrucción Penal N° 2, la doctora Aguiar, y el juez a cargo de la sede judicial, el magistrado Contreras, supo La Opinión Austral.

Finalmente, es necesario destacar que está no es la primera vez que los uniformados de la Seccional Segunda deben intervenir en esa propiedad debido a violación de domicilio, tras la denuncia del dueño de la casa. El hijo del señor le había pegado el mes pasado, dado a que había entrado a su casa a la fuerza cuando estaba enestado de ebriedad. La Justicia tomó medidad importantes con respecto a la situación, como el exilio de la localidad caletense.