Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Cerca de las 19:20 horas del miércoles 20 de noviembre, un vecino de la localidad de Caleta Olivia, de 32 años, fue víctima de una tentativa de robo con arma blanca en el exterior del local “Laurita“, ubicado en la intersección de las calles Presidente Perón y Virgen del Valle.

Los sospechosos, descritos por la víctima como “Diente de Mula” y su hermano, fueron demorados por la policía, aunque la formalización de la denuncia quedó trunca, ya que el damnificado, al conocer la identidad de los implicados por ser vecinos, decidió no ratificar el escrito judicialmente.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso el diario La Opinión Austral, la alerta inicial ingresó al sistema 911 a horas de la tarde noche. Se trató de un intento de robo con cuchillo en la esquina del comercio barrial mencionado anteriormente, ubicado en una esquina, a pocos metros de la cancha del Club Estrella Norte.

El damnificado fue entrevistado por el personal de la Comisaría Primera, que se hizo cargo del caso debido a la jurisdicción, y proporcionó características físicas y de vestimenta que permitieron a la policía identificar a los presuntos autores como dos hombres que fueron identificados por la fuerza de seguridad.

Inmediatamente, el móvil 891, bajo el mando del oficial principal a cargo, se desplazó al lugar. Tras un rápido rastrillaje en la zona, los uniformados lograron visualizar a dos individuos que coincidían plenamente con las descripciones brindadas. Los hermanos se encontraban sentados dentro de una cancha de arena sobre avenida Costanera.

De este modo, se procedió a la demora y posterior identificación de los sujetos como N.S.R. de 36 años y su hermano B.R. de 20 años. Aunque ambos dijeron vivir en una casa junto a su familia y dieron una dirección, vecinos consultados por este medio indicaron que se los suele ver deambulando por las calles de los barrios Miramar y General Paz.

Ambos fueron trasladados hasta las instalaciones del Hospital Zonal para el examen médico de rigor y, posteriormente, quedaron aprehendidos y alojados en la dependencia policial a la espera de los pasos a seguir.

La situación tomó un giro inesperado al comunicarse telefónicamente con el damnificado. Si bien en un primer momento el hombre había asegurado que se presentaría en la seccional para formalizar un trámite escrito por el violento suceso, finalmente se rehusó a instar la acción penal.

El ciudadano le explicó a los efectivos que su decisión era debido a que “realizar la denuncia lo perjudicaría en un futuro, ya que conoce identidad de los causantes por ser vecinos de la zona”, por lo que opto por no formalizar la acusación.

Esta circunstancia fue comunicada a la secretaria del Juzgado de Instrucción N° 2 local. Ante la falta de ratificación por parte de la víctima, se dispuso que los causantes establezcan domicilio a disposición de la sede judicial y recuperen su libertad de inmediato. La medida que se efectivizó a las 22:15 horas para el mayor de los hermanos y a las 22:25 horas para el menor, posterior a la realización de los exámenes médicos pertinentes.