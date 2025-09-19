Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la tarde del jueves, la División de Investigaciones de Caleta Olivia llevó adelante un amplio operativo policial que dejó como saldo allanamientos simultáneos, secuestro de mercadería robada y la identificación de tres personas acusadas de participar en distintos hechos de robo que habían generado alarma entre comerciantes locales.

El procedimiento, denominado “Capibara Térmico”, comenzó alrededor de las 15 horas, bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción Nº 2 de la ciudad, a cargo de Gabriel Contreras. La investigación se originó a partir de una serie de robos registrados en locales del centro, donde los delincuentes actuaban sin ejercer violencia, pero con una modalidad reiterada que preocupaba al sector comercial.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, los allanamientos se llevaron adelante en viviendas de los barrios Rotary 23, 17 de Octubre y Esperanza.

Algunos de los objetos recuperados por las autoridades. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

En cada uno de los domicilios, los investigadores hallaron elementos vinculados directamente a las denuncias realizadas: peluches con forma de capibara, vasos y botellas térmicas -incluidos modelos marca Stanley-, mates autovaciantes, juguetes y prendas de vestir presuntamente utilizadas durante los ilícitos. También se incautaron municiones calibre 9 milímetros y réplicas de armas de fuego, lo que refuerza la hipótesis de que los acusados podían llegar a escalar en la violencia en futuros hechos.

La investigación avanzó gracias al análisis minucioso de las cámaras de videovigilancia tanto de los comercios afectados como de negocios aledaños, que permitieron identificar a las tres personas sospechadas, todas mayores de edad. Los investigadores lograron vincularlas con al menos un robo reciente que había cobrado notoriedad en redes sociales.

Objetos recuperados por la Policía. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

La propia comerciante damnificada publicó en su perfil de Facebook un mensaje de advertencia en el que denunciaba a “tres mujeres” que, con maniobras de distracción, sustrajeron artículos exhibidos, entre ellos un vaso térmico verde militar, otro de color negro con brillos, un auto mate rojo y varios juguetes con figuras de capibara. “Tengan mucho cuidado con estas chorras de m…”, escribió con indignación la dueña, dando visibilidad pública a la situación.

Agentes afuera de uno de los domicilios allanados. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

El operativo policial contó con la colaboración de Fuerzas Especiales Zona Norte, el Comando de Patrullas y el Cuerpo de Infantería, que brindaron apoyo logístico y de seguridad durante las diligencias. Todo lo incautado quedó a disposición de la Justicia, que ahora deberá avanzar en la investigación para determinar las responsabilidades de las involucradas y definir posibles medidas procesales.