Giro en la causa: una mujer dijo haber visto a Tehuel en Caleta Olivia

Hoy se cumplen dos meses y treinta días desde que Tehuel de la Torre, un joven trans de 22 años, fue visto por última vez en San Vicente, Buenos Aires, cuando se iba a una entrevista laboral, pero nunca más volvió.

Desde aquel momento se han realizado búsquedas en esa localidad y en Alejandro Korn, adonde había ido Tehuel para conseguir un trabajo como mozo en un evento. Él se gana la vida haciendo changas y esta era una oportunidad para ganar unos pesos, además de lo que obtiene cortando el pasto de vecinos.

Desde aquel momento, los trabajos de la Policía y de la Justicia Bonaerense han sido incansables y no se descarta ninguna hipótesis.

La causa está en manos del Juzgado de Garantías Nº 8, a cargo del juez Martín Rizzo, y por el caso hay dos personas detenidas que, desde que fueron atrapadas por las fuerzas de seguridad, han aportado pocos datos. Se trata de Luis Alberto Ramos y Óscar Alfredo Montes.

El primero de ellos sólo reconoció haber visto a Tehuel en la tarde del 11 de marzo por la oportunidad laboral, pero no mucho más. En su casa encontraron enterrado el celular de Tehuel y ropa que pertenecería al joven. Ambos están detenidos por “encubrimiento en concurso real con falso testimonio”.

La foto de los dos sospechosos el día de la desaparición.

com.ar dio a conocer un dato que daría un giro en la causa: una vecina de Caleta Olivia dijo haber visto a Tehuel caminando solo por las calles de la ciudad de El Gorosito.

Ante esto, la Fiscalía a cargo de Karina Guyot pidió al juez Rizzo que articule las medidas para seguir esa línea de investigación, que ubicaría a Tehuel a casi 1.800 kilómetros de donde fue visto por última vez.

El pedido de la representante del Ministerio Público Fiscal indica que “se requiere un grupo operativo para que realice tareas en la localidad de Caleta Olivia, incluyendo carteles con imágenes de Tehuel, debiendo remitir fotografías en los comercios, difundir en medios radiales y televisivos de la zona”.

La hermana de Tehuel habló con LU12 AM 680.

El exhorto llegó ayer al Juzgado de Instrucción a cargo de Gabriel Contreras , y del fiscal Martín Sedan. La Dirección de Investigaciones fue encomendada para la tarea, en tanto que se colocará cartelería en la zona céntrica.

La Opinión Zona Norte pudo saber que la DDI ya recibió un informe de Buenos Aires y se entrevistó con la mujer que puede cambiar el rumbo de la causa. Lamentablemente, no pudo ubicar el tiempo o espacio exactos donde se cruzó al joven.

La mujer les habría dicho a los investigadores que vio a “alguien parecido a Tehuel” que andaba caminando solo en la calle, pero supuestamente habría sido “hace un mes”. Aunque las fuentes policiales dijeron que “la mujer no está segura de si era él o no”, debido a que “no dio muchas precisiones y al último dijo que solamente le había parecido cruzárselo”.

Se cree que la mujer que dijo haberlo visto fue luego de la fuerte campaña en redes sociales, realizada hace un mes. Incluso, muchas personas pensaron que Tehuel es de Caleta Olivia.

“Espero que sea él”

Verónica Alarcón, una de los nueve hermanos de Tehuel, fue entrevistada en LU12 AM680 y se refirió a la nueva información y al exhorto que abre una nueva línea investigativa en el sur del país.

“Espero que sea él y no que sea otra persona, si no sería una desilusión horrible, es una luz de esperanza para nosotros”, comenzó diciendo Verónica, aunque quiso ser cauta: “Para mí no es verosímil que esté en Caleta Olivia, me parece muy raro. Era una persona que le decía siempre a la pareja dónde estaba y qué hacía. Aunque no pierdo las esperanzas, me parece muy raro que estuviera en otro lado, o que no avisara”, aseguró la hermana del joven.

Les extraña que no haya enviado mensajes sobre su paradero.

Restaría saber qué podría hacer Tehuel en Santa Cruz, a casi 1.800 kilómetros de su casa. Según su hermana, él no conocía Caleta Olivia, pero “igual esto es mejor de lo que teníamos hasta ahora. Ojalá, Dios quiera que aparezca y que sea mi hermano, si no sería volver al principio”.

El nuevo dato apunta a una línea de investigación en el sur del país.