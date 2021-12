Largas filas para hacer la VTV en Caleta Olivia: ¿Cuánto cuesta el trámite?

Desde la semana pasada ya se anticipa lo que será una exitosa temporada de turismo. Este lunes, decenas de autos formaban largas filas en Caleta Olivia para realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Se trata de un control técnico para inspeccionar el estado mecánico del auto y un requisito obligatorio para circular en algunas provincias del país.

VTV

La Verificación Técnica Vehicular es un control técnico para inspeccionar el estado mecánico y la emisión de gases del auto. Se trata de un trámite obligatorio para circular en algunas provincias del país. Por eso, previo a emprender un viaje con destino a otras provincias, deberán obtener esta verificación.

Este lunes desde muy temprano, la Avenida Néstor Kirchner del barrio Industrial de la ciudad de “El Gorosito” se vio repleta de automóviles haciendo largas filas, en el taller Ruta Doce, para realizar la Verificación Técnica Vehicular y asegurarse el correcto funcionamiento del vehículo para emprender viaje estas vacaciones 2022.

En este marco, La Opinión Zona Norte dialogó con el propietario del taller, René Masson, quien comentó que comenzaron el mes de diciembre con gran concurrencia y aseguró que estas fechas cada año sucede lo mismo con respecto a la demanda de último momento, “en estos meses de diciembre y enero se complica porque se forman largas filas, nos hubiera gustado que se pueda hacer durante el año, pero en estas fecha siempre es así”. Además, comentó que la demanda mayormente es de autos particulares.

El año pasado el costo del servicio fue de 2.700 pesos, mientras que los precios para camiones fueron más elevados.

En este sentido, el propietario del taller sostuvo: “Los montos creo que no han aumentado como han aumentado las demás cosas en el país, pero igualmente en este momento se está trabajando con particulares con $ 3.900. El resto del país se está manejando con esos valores, pero también en esto la gente no solamente tiene que revisar, sino que posiblemente tenga que reparar el vehículo si no está en condiciones, es un costo que seguir sumando siempre”, dijo.

Para vehículos particulares el costo de la Verificación Técnica es de 3.900 pesos

Con respecto a la flota pesada explicó que varía mucho porque depende el tipo de vehículo.

Por otra parte, remarcó que durante la semana estuvieron recibiendo alrededor de 60 vehículos por día en lo que respecta a particulares.

Finalmente, indicó que los horarios que comenzaron a manejar son de 9 a 16 horas, horario corrido y los sábados de 9 a 12:30 horas.