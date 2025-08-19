Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un operativo de la División de Investigaciones (DDI) de Caleta Olivia permitió localizar una Ford Ranger que tenía pedido de secuestro activo por un robo cometido en la provincia de Buenos Aires. El rodado quedó bajo custodia judicial y se investiga su procedencia en la zona norte de Santa Cruz.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el hallazgo se produjo durante la mañana del jueves pasado, alrededor de las 11 horas, cuando personal de la DDI -dependiente del Departamento de Delito Organizado Zona Norte– realizaba tareas de control e investigación en la ciudad. En ese contexto, los agentes detectaron la presencia de una camioneta Ford Ranger, que ya contaba con una orden de secuestro emitida por el Juzgado de Instrucción N° 2 de la ciudad de El Gorosito.

Ante la situación, se dio intervención al personal especializado de la Planta Verificadora de Bomberos, quienes participaron de la inspección técnica del rodado. Según pudo saber este diario, el procedimiento confirmó lo que los investigadores presumían: la camioneta tenía un pedido de secuestro vigente por un hecho de robo ocurrido en la provincia de Buenos Aires.

Tras la verificación oficial, se procedió al secuestro efectivo del vehículo, que quedó bajo resguardo de la División de Investigaciones con su correspondiente llave de ignición, a disposición de la Justicia. La medida forma parte de un trabajo coordinado entre las distintas fuerzas y organismos judiciales, que buscan desarticular redes vinculadas al delito automotor y garantizar que este tipo de vehículos sustraídos no circulen en la región.