A horas de la mañana del sábado pasado, alrededor de las 09:20 horas, personal de la Comisaría Primera de la localidad de Caleta Olivia acudió al sector de cajeros automáticos del banco Santander Río, ubicado en la calle 25 de Mayo, e intervino en una llamativa situación: las autoridades fueron alertadas por la presencia de una persona que estaba durmiendo dentro de las instalaciones y se encontraba en aparente estado de ebriedad. La denuncia la realizó un vecino.

De esta manera, el diario La Opinión Austral conoció que cuandon los efectivos policiales llegaron al lugar, encontraron a un joven de tan solo 14 años que, a simple vista, se veía profundamente afectado por las bebidas alcohólicas. El chico mostró tener dificultades para mantenerse en pie y un fuerte aliento etílico. Tras identificarlo, y al no poder contactar a ningún familiar en el momento, se procedió a su traslado al Hospital Zonal para una evaluación médica.

En el centro de salud, se dio intervención a la Oficina de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (OPIDNNA), representada por la abogada Julieta Tarifa, quien se interiorizó de la situación. Posteriormente, se logró contactar a una tía del menor, una mujer de 29 años, quien se hizo presente en el nosocomio, ubicado en la avenida Eva Perón de la ciudad caletense, y se puso al tanto del hecho.

Según conoció este medio, fue la médica de guardia, la pediatra Analía Struciat, quien debió examinar al menor en cuestión. A solicitud de la abogada de la OPIDNNA, al joven se le realizó un examen toxicológico para determinar el nivel de alcohol en sangre y la posible presencia de otras sustancias. Alrededor de las 11:20 horas, y tras recibir la autorización de la OPIDNNA, el menor fue entregado a su tía, quien se comprometió a hacerse cargo de su cuidado.

Para concluir, es importante remarcar que el incidente ocurrido pone de manifiesto la creciente preocupación en la comunidad caletense, y de otras localidades de la provincia de Santa Cruz, por el consumo de sustancias en menores de edad. Las autoridades locales y organizaciones sociales están trabajando en conjunto para abordar esta problemática y brindar apoyo a los jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad.