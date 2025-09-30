Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la noche del lunes 29 de septiembre del corriente año, personal policial que se encontraba cumpliendo el horario de turno en las instalaciones de la Comisaría Tercera de la localidad de Caleta Olivia, acudió a una vivienda ubicada en avenida Mitre al 1127 tras un llamado telefónico alertando sobre la presencia de dos hombres sospechosos en el lugar.

Al llegar al sitio indicado anteriormente, los efectivos policiales constataron la presencia de un individuo dentro de la propiedad, quien fue identificado por el personal. Asimismo, hablaron con una mujer que se encontraba en el lugar, hija de la propietaria, manifestó que el hombre en cuestión había sustraído un calefactor, un inodoro y un vanitory de la vivienda que se encuentra en contrucción.

Además, un segundo hombre, identificado por los uniformados, salió corriendo de un baño lindante a un tráiler tipo vivienda y también fue demorado cuando intentaba darse a la fuga. La inquilina, una mujer de 30 años, había alertado a la hija de la dueña sobre la faltante de los elementos mencionados anteriormente y la presencia de los sospechosos.

Durante un rastrillaje en las inmediaciones, no se encontraron los elementos sustraídos, pero se halló una mochila color gris que contenía una bolsa de nylon transparente con 484 gramos de cannabis sativa prensado desgranado.

Además, había otros envoltorios y un frasco con la misma sustancia, sumando un total de 489,21 gramos. En la mochila también se encontró un DNI a nombre de uno de los detenidos, una balanza digital, un teléfono celular y otros elementos. Todo quedó secuestrado a disposición de la fiscalía Federal de la ciudad.

El Juzgado de Instrucción N° 2 dispuso la aprehensión de los presuntos delincuentes. Se dio intervención al personal del Gabinete Criminalístico, al Ministerio Público Fiscal y a la División Narcotráfico.