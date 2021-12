Hockey Pista. Felix Quiroga desde Buenos Aires: "Me preparé desde principio de año para esto"

Días soñados y de que el camino que viene recorriendo es el correcto. Felix Quiroga, arquero de San Jorge y de la Asociación Santa Cruz Norte, es uno de los diez jugadores de la provincia que fueron convocados a la preselección Argentina de Hockey Pista de cara al próximo Mundial que será en Bélgica el año próximo.

Con tan solo 18 años, el caletense está culminando un 2021 ideal. Participó del Argentino de Clubes en Río Gallegos en septiembre, y en noviembre hizo lo propio en el Argentino de Selecciones que se disputó en Caleta Olivia. Allí fue seleccionado como el mejor arquero del torneo.

Este martes comenzó la primera práctica en el Club 7 Hockey Arena de San Isidro, Buenos Aires, bajo las órdenes del entrenador Massimo Lanzano, donde los diez santacruceños buscarán meterse dentro de los seleccionados que viajarán a Bélgica.

Desde la comodidad del Hotel Ramada, donde se hospedan los convocados, Felix Quiroga habló con La Opinión Zona Norte y se refirió a la felicidad de estar dentro de los mejores 22 jugadores del país.

Los santacruceños en Buenos Aires: Santiago Morón, Alfredo Sosa, Mateo Morel, Nehuén Ayala, Ramiro Hernández, Sergio Saade, Américo Choque, Maximiliano Valdéz, Alan Frías, Felix Quiroga y Brandon Kruger.

"Esta es mi primera convocatoria, ahora me encuentro en mi mejor momento ya que me vengo preparando desde comienzo de año para esto con entrenamientos de alta intensidad", expresó el arquero de San Jorge.

Un antes y después: en noviembre, el Gimnasio Pancho Cerdá de Caleta Olivia reunió a las selecciones de Tierra del Fuego, Santacruceña y Santa Cruz Norte en masculino. Félix allí tuvo una actuación la cual sobresalió sobre los demás arqueros. Por esto recibió el premio al mejor "1" del campeonato.

"Haber sido el arquero destacado en el argentino de Selecciones me motivó mucho más llegar en mi mejor versión a esta convocatoria", expresó Quiroga.

Felix Quiroga, mejor arquero del Argentino de Selecciones. FOTO: MATÍAS BARRIENTOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

Felix prefiere no ir más allá, y decide pensar en el hoy. Si bien el Mundial está a la vuelta de la esquina, sabe que es su primera convocatoria y apuesta a cada entrenamiento.

"No puedo pensar en ir al mundial, todavía no puedo creer el haber quedado preseleccionado, pero el que este la posibilidad me motiva a dejar todo en cada entrenamiento que tenga", finalizó desde Buenos Aires.

Disfrutar cada entrenamiento, de eso se trata para el caletense que es el único deportista de la ciudad entre los mejores 22 del país. Luego de culminar la práctica de la mañana que tuvo la preselección, los santacruceños se detuvieron a sacarse una foto que quedará para el recuerdo de cada uno de ellos, que compiten para ser elegidos por el entrenador Massimo Lanzano