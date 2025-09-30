Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la tarde del lunes 29 de septiembre, personal policial que se encontraba cumpliendo turno en las instalaciones de la Comisaría Quinta de la localidad de Caleta Olivia se constituyó a una vivienda ubicada en la calle Antu del barrio Hípico, tras recibir un llamado solicitando su presencia por un hecho ilícito, conoció el diario La Opinión Austral.

Al llegar al lugar, los efectivos policiales se entrevistaron con una mujer de 40 años de edad, quien manifestó que, al regresar a su domicilio, constató que autores ignorados habían ingresado al interior por una ventana ubicada en la parte trasera de la propiedad sin ejercer forzamiento alguno.

Los delincuentes en cuestión sustrajeron una plancha de pelo color negra y una mochila color roja que contenía en su interior diversos elementos de tatuador, como una máquina, guantes y agujas.

Finalmente, en el lugar del hecho se realizaron las diligencias de rigor en conjunto con personal del Gabinete Criminalístico y se dio intervención a personal de la División de Investigaciones (DDI), de acuerdo a lo que conoció este medio. El caso está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción Penal N° 2 y se citó a la damnificada para que preste declaración formal.