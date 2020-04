Inspeccionaron a La Anónima por “inflar” el peso de los pollos

Un video circuló en redes y muestra una práctica común en algunos comercios. Allí se ve cómo un comprador enfrenta al encargado del comercio tras pesar un pollo y notar que no coincidía con la etiqueta. El hecho sucedió en Caleta Olivia y por ello, inspectores de Comercio controlaron sucursales de la cadena de supermercados La Anónima.

El video llegó a manos de autoridades de Comercio de la provincia. Allí se ve cómo un vecino enfrenta al encargado de un supermercado, luego de pesar un pollo y ver que no coincidía con la etiqueta.

“Acá dice el pollo 581 pesos, supuestamente pesa 5,875 kg. Pero lo pesé y pesa 2 kilos y medio. ¿Cómo es la cosa?”, se pregunta en el video. Acto seguido, confronta al personal del comercio y le dice: “Acá dice 581 pesos, la invito a que lo pesemos juntos para veamos que pesa 2 kilos y medio y no aproximadamente 6 kilos como dice”.

Allí, la cajera lo pesa y se puede ver que el pollo no llegaba a los tres kilos, tal como denunció el hombre.

“Me parece vergonzoso. Me hubiera gustado hablar con el encargado. Un pollo no pierde dos kilos y medio”, agregó el hombre. En el video, en un aparente diálogo con el encargado, el vecino agrega: “Así como esos, ¿cuántos pollos más hay?”.

La autoridad del supermercado argumenta que el pollo “pudo haber perdido peso”.

Según pudo conocer La Opinión Austral, desde el área de Comercio de provincia informaron que se trata de una sucursal de Caleta Olivia. “Mandamos a los inspectores de Defensa al Consumidor y fue personal del Municipio también”, explicaron al medio.

“La gente tiene que denunciar. Es muy importante. Nos mandaron el video y actuamos de oficio, nosotros vamos y controlamos el peso de todos los productos. En Río Gallegos pasó con el queso hace un tiempo y los multamos porque no coincidía”, agregaron.

La sucursal no fue multada porque sin denuncia no se puede proceder a una sanción, pero inspectores verificaron el resto de los productos. En el video no se ven nombres ni sucursales que dieran indicios de qué comercio se trataría.

Por ello, desde Comercio pusieron énfasis en la denuncia para que se pueda verificar la sucursal correspondiente y armar un expediente de infracción.

Una práctica muy común

Lo que ocurrió en el video es una lamentable práctica que debe ser denunciada. Es usual ver pollos que, a primera vista, parezcan grandes y compactos, lo que aparenta ser un producto normal y congelado. Sin embargo, muchas veces se trata de grandes bloques de hielo que tienen un solo fin: cobrar más caro el producto.

De ese modo, se paga más por un producto que, bajo el calor, disminuye su tamaño prácticamente a la mitad, como sucedió en el video del usuario.