Ivana Díaz: una mujer con un enorme corazón solidario

Una vecina de 65 años del barrio Golfo San Jorge de Caleta Olivia pidió colaboración a la comunidad hace una semana .

Ivana Díaz es una paciente oncológica que pedía la asistencia con una cama e indumentaria. Ante la gran ayuda de la gente y el CIC 17 de Octubre, La Opinión Zona Norte se acercó a su casa para conocer su historia. En este sentido, Ivana comentó que “me trajeron muchas cajas con ropa de recién nacidos, niños, niñas, damas y caballeros. Ahora yo quiero devolverlo, esto es un ciclo”.

Díaz continuamente realiza actos solidarios y al ser costurera, se encarga de realizar mantas para los perros cuando se realizan castraciones masivas. Cabe destacar que a la ropa que ha recibido de las donaciones, Díaz se encargó de arreglarle los cierres y lavar las prendas.

“Lo único que falta es planchar la ropita, pero está todo listo para que lo vengan a retirar. Sólo pido que alguien con vehículo venga a buscar las cajas para que se pueda repartir en tres lugares, o que venga gente que realmente necesite”, destacó. Quien necesite indumentaria, puede dirigirse al barrio Golfo San Jorge, Río Paraná N° 587.

Todo de corazón

“Una familia que tenía dos niños se iba a El Bolsón y yo les di todo. Dormí en el suelo por varios días hasta que una vecina me prestó una cama y luego se la devolví”, manifestó Ivana.

or último, la vecina solidaria contó la historia de ayuda que brindó a una joven. “Vino una jovencita a casa y me comentó que no tenía nada para vender en una feria. Como a mí me gusta trabajar con las manualidades, hicimos atrapasueños. Así inició ella y recorrió varias ferias en la Patagonia, cuando viene a Caleta, siempre me agradece y me trae algún recuerdo”, cerró