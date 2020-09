Joven cantante de Caleta Olivia lanza su primer disco "Alma y Vida"

La joven caletense Noelia Álvarez lanzará su primer trabajo discográfico, titulado “Alma y Vida”. Será el próximo 4 de octubre, vía redes sociales y por el canal local.

La cantante comenzó a grabar su primer disco el verano del año pasado y finalizó con las grabaciones en enero de este año. “Estuve un año para hacerlo, me lo entregaron terminado en el mes de marzo y hace tiempo que estoy con el CD para ver cómo hacer una presentación”, contó Noelia a La Opinión Zona Norte.

Además, detalló que en un primer momento había proyectado una presentación donde estén todos sus amigos y su familia, pero ante el contexto actual de pandemia, no la pudo realizar, “pensé tal vez para septiembre la presentación pública, pero no se pudo dar y decidí hacer este lanzamiento en octubre con el video de un tema que está incluido en el CD”.

El sueño del primer CD

Noelia, con apenas 16 años, es cantante, toca la guitarra, el bandoneón, incursiona con el teclado y además estudia Profesorado de Guitarra en el CEMEPA. Cuándo tenía tan sólo 4 años de edad, ya le gustaba cantar. A los 8 se subió a a las tablas por primera vez. “Nunca pensé en realidad llegar a cantar en escenarios, empecé guitarra con mi profesor en ese tiempo, me escuchó cantar y me empezó a mandar a todos los eventos que había en la localidad. Luego empecé a anotarme en distintos lugares y después comenzaron a invitarme, no pensé que iba a llegar a esto, se fue ando solo”.

En el trascurso de estos años, recorrió distintos lugares de la región, “estuve en Cañadón Seco, Pico Truncado, Río Gallegos, Puerto Madryn, estuve en la Fiesta del Asado en Cholila, también en peñas en Mar del Plata y en Miramar”, apuntó.

Siempre identificándose con el folclore “desde chica, aunque me encantan todos los géneros de música, en redes sociales publico temas melódicos, pero me gusta mucho el folclore por las letras que trae”.

“Alma y Vida”

El año pasado inició con el trabajo de edición para su primer disco, “Alma y Vida”, que contiene ocho canciones folclóricas, un abanico de canciones enlazadas por su particular y única voz.

“Para la presentación voy a realizar un video y después de la presentación, al CD lo voy a empezar a repartir por las radios”, comentó. Y reflexionó que “en este momento necesitaba lanzar un material discográfico, poder hacerlo fue una experiencia muy buena, lo necesitaba y lo quería tener. La sensación fue que todo lo que estaba trabajando estaba plasmado acá (señalando el disco)”.

Por otro lado, expresó que le encantaría “comenzar a hacer un nuevo CD y también proyectar a tener un tema propio en un segundo trabajo discográfico”