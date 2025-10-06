Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un incidente violento tuvo lugar en una vivienda de la calle Cacique Limonao de Caleta Olivia, donde dos hermanos protagonizaron una pelea que culminó con uno de ellos apuñalado. Según la denuncia de una mujer de 28 años, regresó a su domicilio y encontró a sus hermanos de 17 y 19 agrediéndose físicamente. Con la ayuda de vecinos, logró separarlos.

Sin embargo, uno de ellos tomó una botella de vidrio, la rompió y con el filo apuñaló en la pierna derecha a su hermano. Con ayuda de amigos, lograron calmar al agresor y trasladar al lesionado hasta el Hospital Zonal, donde le otorgaron el alta médica tras constatar lesiones de carácter leves. Al regresar a la vivienda, el violento los estaba esperando con un cuchillo, aunque luego se retiró.

El secretario penal de turno, doctor Kevin Rearte, dispuso la prohibición de acercamiento del agresor al domicilio de la denunciante y demás familiares por el término de 10 días hábiles. Intervino el Juzgado de Instrucción Penal N° 1.