El juicio por el homicidio de Sofia Gómez Oviedo se realizó en un tiempo breve dentro de los parámetros cualquier juicio oral. El miércoles se realizó la etapa de alegatos, donde la querella pidió la pena máxima para homicidio culposo agravado, que es de 6 años de prisión. El imputado, Federico Baigorria, no dijo ni una palabra. El mismo estuvo presidido por el juez Mario Albarrán, Jorge Alonso y Juan Pablo Olivera. Estuvo el fiscal Carlos Rearte.

Nancy Oviedo, la madre de Sofia, le agradeció a los jueces que, en la primera audiencia del juicio, no le dieron lugar al pedido de la defensa de Baigorria. El abogado defensor, Marcelo Fernández, habia solicitado la suspensión del juicio a prueba. “Le agradezco a los jueces lo que hicieron y lo único que les pido es que hagan justicia por mi hija, porque ella no tiene precio para mí“, dijo.

Asimismo, se refirió a la falta de palabras de Baigorria en cada audiencia, ya que no habló en las oportunidades que le dieron los jueces. “No pidió disculpas, no hizo nada, el juez le preguntó si tenía algo para decir y dijo que no tenía nada. Yo lo único que le pido a Dios, que lo bendiga y toque su corazón para que algún día pida perdón”.

Y continuó diciendo: “Confío en la justicia porque ayer vi algo en los jueces y confío también en mi abogado Ismael Machuca, que es una excelente persona porque no nos cobró ni un peso. Todo el mundo habla, pero ese señor nunca nos cobró, nosotros estábamos sin trabajo y no podíamos ponerle la puerta del nicho a mi hija, estuvo tres meses tirada sin la puerta y su amiguita Valentina, con su familia, le pagaron la puerta del nicho”.

Walter y Nancy, padre y madre de Sofía.

Por otro lado, Walter Gómez, el padre de la adolescente, fue contundente con sus palabras y marcó nuevamente el pedido de justicia. También se refirió a los inconvenientes que hubo en el exterior del edificio de la Cámara Criminal y fue protagonizado por familiares y amistades de Sofía y la madre de Baigorria. Según se conoció, la madre del hombre quiso sacar carteles de su hijo que estaban colgados en la reja.

“Hubo problemas a la entrada con los carteles con la madre que quiso sacarlos, nosotros no tenemos problemas con nadie y nos vino a agredir. Nunca nos cruzamos con esa familia y jamás tuvimos un drama con ellos ni con nadie”, comentó el papá de la victima fatal del acciden te ocurrido en la localidad de Caleta Olivia.

Ismael Machuca, el querellante de la familia.

Asimismo, resaltó que nunca tuvieron un acercamiento con la familia del imputado, lo que “nos genera aún más dolor porque si te ven en la calle y se te rien en la cara”, dijo el hombre. Y agregó que el pedido del fiscal Rearte, que había dicho que Baigorria haga obras comunitarias “nos pareció una burla, nosotros lo tomamos asi”, mencionó a Canal 2.

Finalmente, ambos recordaron que su hija queria ser veterinaria, estudiaba en un establecimiento educativo secundario y era una buena persona. “Tenía un corazón de oro, era caritativa, un pan de Dios y siempre ayudaba al que más necesitaba, si sabía que alguien la estaba pasando mal por una necesidad, lo ayudaba, es lo único que podemos decir de nuestra hija”.