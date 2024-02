En un trabajo mancomunado entre la Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la secretaría de Cultura y Deportes, con el Club Estrella del Sur, se realizó una jornada de captación de futbolistas en el estadio Municipal Juan Domingo Perón.

Fueron días de mucho fútbol en el Estadio Municipal de Caleta Olivia, según pudo conocer La Opinión Zona Norte. Cerca de 350 niños se probaron en la Academia Javier Mascherano que arribó a la localidad del Gorosito el pasado lunes y realizó las pruebas el martes y miércoles.

En esta oportunidad, la actividad estuvo destinada a chicos de categorías desde la 2008 hasta la 2013 que con mucho entusiasmo, nervios y ansiedad esperaron su turno para mostrar lo que saben.

Hernán Mendía, captador de la academia Javier Mascherano, explicó que si bien en el aspecto futbolístico no se pueden sacar muchas conclusiones porque los chicos vienen de dos meses de inactividad y esas son cosas a tener en cuenta, pero siempre se encuentra algo en algún chico.

“Nosotros tenemos el ojo afinado para ver cuestiones técnicas o tácticas que reconocemos cuando hay talento y ganas. Hoy nos acompañó el día, el suelo, el espacio. Hermoso”, especificó Mendía.

A su vez el entrenador explicó que hay que se muy cautos al momento de seleccionar porque no es tan fácil llevar por llevar a un chico, porque también hay un montón de otros factores que juegan un papel fundamental “como el desarraigo, la distancia, lo emocional“, analizó.

Vale mencionar que la Academia Javier Mascherano es un club de fútbol federado, enfocado en la formación, que cuenta tanto con divisiones infantiles como juveniles. El Centro Formativo de Alto Rendimiento se encuentra en Lincoln, Provincia de Buenos Aires, con 14 hectáreas que cuentan con instalaciones de más de 3.500 metros cuadrados y cuatro canchas de fútbol.

“Es importante trabajar en los chicos, y en las familias, la ansiedad, que sepan esperar, que tengan paciencia, no es la única vez que vamos a venir y oportunidades va a haber muchas. Nosotros no les decimos a los chicos si quedaron o no, porque hay mucho para evaluar detrás de una decisión tan importante como es llevarse un niño lejos de su familia”, finalizó Hernán Mendía.