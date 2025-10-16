Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Sin dudas, el femicidio de Antonella Aybar, la joven de 25 años que fue asesinada por su novio, Nicolás Moyano, dejó preguntas sin responder, a la misma vez que causó un dolor irreparable en la comunidad de la localidad de Caleta Olivia. El 16 de octubre, jueves pasado, se cumplieron cinco meses del asesinato. En ese marco, su familia convocó a una conferencia de prensa para dar a conocer algunos detalles del caso.

En una entrevista exclusiva con La Opinión Austral, Mario Aybar, el padre, compartió sus sentimientos y perspectivas sobre el estado actual de la causa. “Primero que nada, agradecerle a los medios por siempre haber estado pendiente de todo el caso y siempre haber estado acompañándonos a mí y mis hijos durante este duro momento, durante esto que nos tocó pasar”, expresó Aybar.

Asimismo, en relación con la investigación, señaló que se están realizando trámites en Río Gallegos y cuestionó la declaración de la madre del acusado, Stella Maris Ganga: “Ella declaró lo mismo que dijo ese día, yo creo que no está diciendo la verdad, no puede ser que siga apuntando a lo mismo después de tanto tiempo y siga manteniendo esa cultura de mentir“.

El padre de Antonella también mencionó que las pertenencias de su hijas han sido devueltas, aunque lamentó que la madre del acusado “nunca cambió su actitud, nunca se acercó a nosotros, o por lo menos un mensajito hacia la madre de mis hija Antonella”. El detalles de porqué descree la palabra de Ganga, es porque “no me cierran los horarios, entre que ella llegó a la casa y mi hija murió”.

Además, expresó su frustración ante la falta de resultados en las pericias telefónicas, especialmente en relación con el celular de la madre del acusado. “Por ahora están esperando, pero en el celular de ella es ejemplar, porque en caso de encontrar ADN o sangre, cambia. Pero por el momento ella dijo lo mismo que dijo ese día a la Policía”, explicó. Aybar mantiene la esperanza de que se encuentren pruebas que permitan esclarecer el caso.

En cuanto a lo que pudo haber desencadenado el femicidio, Aybar manifestó que las pericias al celular de Moyano dieron a conocer que él hablaba con personas homosexuales a través de Tinder y que su hija lo había descubierto. Esto queda asentado debido a los mensajes entre la pareja en la última semana, previa al femicidio. Aybar no quiso compartir el contenido de los mensajes, debido a que consideró que es algo delicado.

Por otro lado, en cuanto al exjuez Gabriel Contreras, quien recientemente accedió a ser vocal del Tribunal Superior de Justicia, Aybar le deseó éxito en su nueva posición y agradeció su buena relación y atención a los detalles del caso. Textualmente dijo: “Al doctor Contreras desearle lo mejor en esta nueva etapa, agradecerle a él por la buena relación que tenía conmigo, por la atención que le daba a los detalles del caso”.

Finalmente, Aybar recuerdó a su hija como una joven llena de vida y sueños. “Antonella era una chica alegre, siempre dispuesta a ayudar a los demás y sencilla. Tenía muchos sueños, quería estudiar diseño de indumentaria, viajar por el mundo y formar una familia“, expresó conmovido.