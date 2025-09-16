Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El miércoles 17 de septiembre a las 10:30 horas, la familia de Julia Casas, la jubilada que fue atropellada y asesinada en Caleta Olivia, se reunirá para la colocación de una Estrella Amarilla en su memoria. “La señal de tránsito servirá para visibilizar y recordar donde ocurrió un siniestro vial con víctima fatal”, dio a conocer el hijo, Claudio Cruz. El encuentro se realizará en la intersección de la avenida Eva Perón y la calle Gobernador Gregores.

Daniel Robles comenzó a ser juzgado por el tribunal.

Cabe destacar que el juicio por el homicidio de la mujer de 77 años comenzó el lunes 15 en la Cámara Criminal. El tribunal, compuesto por los jueces camaristas Mario Albarrán y Juan Pablo Olivera, junto a la jueza Griselda Bard, juzgará a Daniel Robles, el hombre que a los 42 años, manejaba un Volkswagen Gol con 2,35 grados de alcohol en sangre y atropelló a Julia. En el juicio participan el fiscal Carlos Rearte, y los abogados defensores del imputado, Marcelo Fernández y Edgardo Edelcop.

Uno de los testigos que declaró.

Durante la primera jornada declararon dos efectivos policiales que intervinieron en el siniestro y una médica que asistió a la mujer hasta la llegada de la ambulancia. Asimismo, el testimonio de una perito judicial fue contundente: cerca del mediodía del lunes pasado, la profesional reveló que el vehículo circulaba entre 50 y 53 km/h al momento del impacto. Además, sostuvo que Robles tenía 2,35 grados de alcohol en sangre, lo que reducía su visión y sus reflejos, haciendo imposible reaccionar a tiempo.

Claudio Cruz habló con LOA antes del juicio.

El juicio llegará a la etapa de alegatos el jueves 18, de acuerdo a lo que conoció La Opinión Austral. El caso fue caratulado como “homicidio culposo agravado” y Robles podría ser condenado de a tres a seis años de prisión. La familia de Casas espera que la pena sea de cumplimiento efectivo (más de tres años) y puso sus esperanzas en que la decisión de los jueces que componen en tribunal será conforme a lo que ellos anhelan para tener justicia.