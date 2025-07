Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Recientemente La Opinión Austral publicó sobre la detención de un hombre de 32 años que había sido echado del boliche Isodoro de la localidad de Caleta Olivia, había intentado pelear con la seguridad privada y con la Policía de Santa Cruz. La situación ocurrió cerca de las 05:10 horas e intervinieron efectivos del Comando de Patrullas y de la Comisaría Primera. MNL quedó alojado en una dependencia policial y fue liberado.

A raíz de esto, una joven llamada Belén se comunicó con este medio para dar a conocer su versión de los hechos, ya que “las cosas no pasaron como lo cuentan“, comentó. Cabe destacar que la nota redactada y publicada por LOA se hizo en base a la información brindada por la fuerza de seguridad. La ciudadana que rompió el silencio es cuñada del hombre implicado, que es residente del barrio 3 de Febrero de la ciudad caletense.

“Quiero contar lo que pasó la noche anterior en el boliche, a las 05:10 horas, porque no es como lo están diciendo”, comenzó indicando a través de una comunicación a través de WhatsApp. Y añadió que la realidad va por un empleado de seguridad del lugar, un patovica cuyo nombre corresponde con las iniciales IC, quien “me pegó a mí y a mi sobrina dentro del boliche”. La vecina caletense mencionó que todo ocurrió cuando ellas estaban cerca de un baño.

Asimismo, resaltó que el patovica “nos insultó y nos grito cosas“, por lo que ella y su sobrina “le dijimos que qué le pasaba, que pase de largo”, a lo que el seguridad habría actuado con más violencia y “nos dijo corranse p… de m…“. Justo en ese momento, del baño salieron su cuñado, su marido y sobrino: “mi cuñado lo vio cuando me quiso tirar una piña, saltó y a mí me pegó en la cabeza la piña que el chabón me había tirado”.

“Ahí saltó mi marido a pegarle, la policía lo agarró a mi marido de los brazos y este IC le pegó tres piñas a mi marido, una en el ojo, una en la boca y una en la parte de la mandíbula. Le dejó todo el ojo violeta, la boca partida y la mandíbula toda moretoñada, pero no fue como dicen como están diciendo, eso no es la verdad”, indicó. El boliche, como muchos otros, han sido escenario de incidentes violentos en el pasado relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas.

Por otro lado, mencionó que dentro del local nocturno habría cámaras de seguridad, por lo que la mujer solicitó que se acceda a las imágenes del mismo para comprobar que “el bardo no lo empezó mi cuñado, le están echando una causa y yo cuento la verdad”. Además, manifestó que lo que busca al contar su versión de los hechos es que el hombre identificado como IC (que sería el patovica) “tiene que pagar porque le ha pegado a un montón de chicas dentro del boliche”.

Finalmente, Belén comentó que lo que está diciendo es lo que pasó en el local bailable. “Desde el boliche lo que hacen es encubrir a un pibe que siempre le pega a las mujeres, no es la primera vez, ya que después de lo que pasó salieron un montón de mujeres a decirnos que este pibe siempre agrede físicamente a las mujeres; IC habrá pensado que nosotras (ella y su sobrina) andábamos solas, por eso empezó a decirnos cosas y a querer pegarnos”.