La historia de Florencia Paso: de patear la pelota en las calles del barrio Jardín de Caleta Olivia a jugar en la CAI

Todavía se mueven las piedras y se levanta la tierra en las calles del barrio Jardín de Caleta Olivia, donde Florencia Paso pateaba la pelota y jugaba al fútbol con sus hermanos y amigos del barrio cuando tenía 8 años. Ella después tuvo un breve paso por Catamarca FC, y luego le agarró el gusto al futsal, el cual practica hace cinco años, con el mismo club: Deportivo Koltum.

La vida la fue llevando a irse de la ciudad por su sueño que es se profesora de Educación Física, para lo que hoy se prepara, y a la par disfruta de un buen presente en el fútbol de Comodoro Rivadavia, donde viste los colores de Comisión de Actividades Infantiles hace seis meses.

La palabra de Florencia

La futbolista del "Azurro" dialogó mano a mano con La Opinión Zona Norte y destacó que el fútbol es su deporte favorito, pero también ha practicado otros en el colegio, e hizo referencia a como se dio su llegada a la CAI.

Junto al plantel de CAI.

"Siempre me gustaron todo tipo de deportes, he participado de los intercolegiales, y hacía vóley, handball y fútbol en ellos", señaló.

Florencia desde un principio arrancó en salón pero siempre estuvo ese "bichito" de jugar en cancha de once: " Siempre me interesó jugar en cancha grande, mi primer y único torneo oficial lo jugué en Caleta con Estudiantes y la idea de jugar en la CAI surgió por parte de Ariel Rivera que tenía contacto con Alejandro Mautor, y justo dio la casualidad de que me fui a vivir a Comodoro para estudiar Educación Física", indicó a LOZN sobre su llegada al club azurro, que luego de comunicaciones se sumó a los entrenamientos y desde ese momento pertenece a la institución.

En su paso por Catamarca, se consagró campeona en Comodoro.

En esos primeros meses de prácticas, la goleadora de la CAI que debutó con dos tantos en su primer partido y se encontraba viviendo allí. Luego se volvió a Caleta: "Me tomaba el bondi a las 5:30 para cursar pero no me daban los horarios para los entrenamientos que eran prácticamente por la noche, asique actualmente entrena con su equipo de futsal. Los findes de partidos mi viejo me llevaba y el profe me ayudaba con la nafta", comentó.

En cuanto al torneo, que hoy tiene a la CAI como puntero lo señaló como un paso importante en su carrera: "A la CAI lo veo como una muy buena experiencia, tenía como meta llegar a jugar fuera de Caleta y lo cumplí", señaló la futbolista de 20 años.

Por último, Florencia sueña en grande: " Mi sueño es llegar a probarme en Buenos Aires y quedar. Quiero agradecer a mi DT Alejandro Mautor que fue quien descubrió mi potencial y que hace cinco años viene acompañándome en mi proceso futbolística como mentalmente, y a mi familia que siempre está al pie del cañón", culminó la jugadora que salió del barrio Jardín para vestir los colores de la CAI.