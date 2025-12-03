Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Comisaría Tercera de Caleta Olivia investiga un brutal ataque ocurrido en la madrugada de este miércoles 3 de diciembre en una casa de la calle Los Antiguos, donde hallaron a una joven inconsciente y con graves heridas compatibles con arma blanca. Su pareja, quien se encontraba en evidente estado de alteración en el lugar, confesó a su hermana haber apuñalado a la víctima antes de ser demorado, según información a la que tuvo acceso La Opinión Austral.

Un grave incidente de violencia intrafamiliar con resultado de lesiones graves se registró a las 03:10 horas. La Comisaría Tercera tomó conocimiento del hecho a través de una comunicación derivada desde la Comisaría de Puerto Santa Cruz. La denunciante había llamado a esa dependencia por error.

Al constituirse en el lugar, la oficial de servicio, junto a personal del Comando de Patrullas, observó en el interior del inmueble a la joven en cuestión tendida en el suelo, inconsciente y presentando abundante sangrado y heridas compatibles con arma blanca. En el sitio se constató un charco de sangre junto a la víctima.

Junto a ella se encontraba su pareja, quien se mostraba en un evidente estado de alteración y manifestó espontáneamente a la policía que había discutido con la damnificada. Previo a la llegada del personal policial, el hombre habría acudido al domicilio de su hermana, de 25 años, para avisarle que había apuñalado a su novia y pedirle ayuda. Fue la hermana quien, cerca de las 02:50 horas, llamó a la Comisaría de Puerto Santa Cruz, lo que derivó la comunicación a la unidad jurisdiccional.

El causante, el novio de la víctima quedó demorado en el lugar. Se secuestró un cuchillo tipo cocina con manchas hemáticas, el cual, según la declaración de su hermana, fue arrojado por el causante contra un paredón antes de dirigirse a su casa. Personal de la División de Investigaciones y de Criminalística se hicieron presentes para realizar las diligencias de rigor y el resguardo del lugar del hecho.

El caso tramita bajo la carátula de lesiones graves calificadas y tomó conocimiento el Juzgado de Instrucción Penal N° 1, que se encuentra a cargo del doctor Rearte. El informe policial indica que el imputado continuará demorado cumpliendo los plazos legales correspondientes en el marco de la investigación iniciada.

Finalmente, La Opinión Austral supo a través de fuentes de la Dirección General Regional Norte que la chica se encuentra internada y fuera de peligro, dado a que la lesión se produjo en una de sus piernas. Fue llevada a terapia intensiva de manera preventiva.