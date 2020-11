La Zona Norte de Santa Cruz con una curva de casos incontrolable

A partir de hoy lunes comenzarán a regir nuevas medidas para todo el país, menos para dos lugares de la Patagonia. Tras el anuncio del presidente Alberto Fernández en el que expresó que gran parte del territorio nacional volverá al Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO), otras como Bariloche en la provincia de Río Negro y el departamento Deseado de Santa Cruz, permanecerán en Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).

La decisión se tomó debido a que, las ciudades que comprende este departamento -Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras y Puerto Deseado- atraviesan una situación epidemiológica difícil. Las cinco localidades fueron declaradas como zonas de transmisión comunitaria de COVID-19.

En las próximas horas se espera que la gobernadora Alicia Kirchner adhiera a la medida.

Según el último informe que brindó el Ministerio de Salud este fin de semana, se confirmaron 295 casos positivos nuevos, de los cuales más del 80% los casos corresponden a la Zona Norte de Santa Cruz.

En las últimas horas, se sumaron 85 casos positivos en Caleta Olivia (11 por criterio clínico epidemiológico), 43 en Pico Truncado, 28 en Las Heras (6 por criterio clínico epidemiológioc), 9 en Puerto Deseado, y 84 en Perito Moreno.

En total, las ciudades hasta el momento llevan 872 Caleta Olivia (incluidos 11 Cañadón Seco), quien se encuentra en primer lugar en el ranking de Zona Norte, seguido por Pico Truncado que cuentan con 232 casos incluido 6 de Koluel Kaike, 217 Las Heras, 125 Puerto Deseado y 108 Perito Moreno (incluidas mineras).

Si bien Perito Moreno no pertenece al departamento Deseado, esta ciudad también está teniendo una curva elevada de casos que está preocupando a las autoridades locales.

Una mejora

Sobre esta nueva disposición nacional, el doctor Leonardo Riera coordinador del Ministerio de Salud en Zona Norte, dialogó con La Opinión Zona Norte y manifestó que “la medida es correcta. En Pico Truncado, Las Heras y en Puerto Deseado estamos en una curva crecimiento”.

Con respecto a Caleta Olivia, dijo que está teniendo una evolución, que todavía no es categórica pero nos hace ser optimistas”.

El parte que brindó el Comité Operativo de Emergencia da cuenta de ello. Es que durante dos semanas, se confirmaban cerca de 100 casos positivos diarios. Éstos, en los últimos días tuvieron una considerable disminución que llegó a los 84 positivos diarios.

Irresponsabilidad

En los ocho últimos meses, fue fundamental mantener distancia de los familiares y amigos para protegerlos de este virus. Pero, en muchos casos fue todo lo contrario. En diversas ciudades de Santa Cruz, las multas fueron moneda corriente por la realización de fiestas “clandestinas” en los hogares.

Si bien durante algunos meses se permitió las reuniones sociales que no sobrepasen las 10 personas, muchos no respetaron las normas. Algunos realizaron cumpleaños y otros grandes celebraciones como las típicas fiestas de 15 años.

Por otro lado, la falta conciencia de los jóvenes y adolescentes que se reunían en puntos estratégicos de la ciudad sin el barbijo y sin la sana distancia fue un factor clave para que la propagación del virus sea efectiva.

Con la llegada del verano, se está pensando en protocolos para que las familias puedan disfrutar de la temporada estival 2020/2021. Pero, cuando arribaron los días lindos a la ciudad de Caleta Olivia muchas familias no tuvieron presente que no se podían agrupar más personas que no fueran parte del grupo conviviente.

Es importante aclarar, que la extensión de playas en esta ciudad es muy grande y se puede mantener el distanciamiento con otras familias.

Fiestas de fin de año

La disposición que firmó el Presidente de la Nación regirá hasta el 20 de diciembre poco días antes de la fiesta de Navidad y Año Nuevo.

Desde el Ministerio de Salud comentaron que se están pensando estrategias para aquellas familias que van a viajar de forma interprovincial y por fuera de ella, durante estas celebraciones.

El objetivo es evitar situaciones similares vividas como en el Día de la Madre, donde los casos aumentaron en forma descomunal y muchos lamentaron pérdidas de familiares