Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un intento de robo se produjo en la noche del lunes en una vivienda ubicada en la calle Mailen al 2427, en el barrio Hípico de Caleta Olivia. La propietaria denunció que personas desconocidas dañaron los cristales de las ventanas de su casa y se fugaron.

Según relató la mujer a los efectivos de la Comisaría Quinta, ella se encontraba descansando en su dormitorio cuando escuchó ruidos en el patio trasero. Inicialmente, los ignoró pensando que eran sus perros.

Sin embargo, poco después escuchó un fuerte estruendo proveniente del living comedor y al revisar, constató que las ventanas habían sido dañadas. La propietaria vio a un hombre intentando ingresar, pero al notar su presencia, este huyó rápidamente.

Personal policial de Criminalística e Investigaciones se hicieron presentes en el lugar para realizar las diligencias correspondientes e iniciar la investigación del caso. El hecho fue caratulado como “tentativa de tobo” y está siendo investigado por el Juzgado Penal N° 2.