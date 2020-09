Las ráfagas superaron los 100 km/h en la región

El Servicio Meteorológico Nacional anunció para este jueves la presencia de fuertes ráfagas de viento de hasta 120km/h para la región.

Durante la madruga de ayer se registraron intensos vientos que superaron los 100 km/h. El temporal produjo caídas de carteles y cables en diferentes sectores de la ciudad de El Gorosito. Además los bomberos tuvieron que asistir ante la voladura de un techo en el barrio 3 de Febrero.

“A pesar de las grandes ráfagas, no hemos tenido grandes intervenciones” señaló el director de Protección Civil Rubén Mena a La Opinión Zona Norte, y recomendó a la población no salir a menos que sea necesario: “Cuando ocurre un temporal de esta índole, es mejor no salir de la vivienda, hay muchos cables que están sobre la vereda que pueden llegar a tener energía, las chapas, cajas, maderas también deben ser aseguradas en los patios para que no haya accidentes”. Agregando que ante cualquier emergencia los vecinos podrán comunicarse a los teléfonos de Bomberos 100, Defensa Civil 105 o 103 o al teléfono 485 2930.

Recomendaron no salir mientras dure el temporal. FOTO: FACEBOOK

Además informó que no se registraron grandes intervenciones: “No hemos tenido desde Protección Civil. Lo que hemos hecho es levantar algunas ramas que han caído en la calle, cables de todo tipo que han quedado muy bajos y estamos tratando de juntarlos, de acomodarlos, estamos recorriendo los barrios para ver si hay algún inconveniente, pero gracias a Dios el viento no ha causado mayores problemas”.

De esta forma señaló que la ruta se vio muy complicada por el temporal: “El intenso viento puede levantar directamente los camiones y los puede dar vuelta, por eso en los puestos de control se les avisó de la ruta complicada por el viento para que tomen las precauciones necesarias y en lo posible que no transiten hasta que calme un poco el viento”.

Por otro lado el jefe de Bomberos Eduardo Jurado explicó a La Opinión Zona Norte que durante la madrugada la Unidad Quinta de Bomberos intervino en una vivienda del barrio 3 de Febrero por una voladura de techo que no tuvo daños graves . “Participó la dotación, con elementos se pudo asegurar el lugar”.

Comodoro Rivadavia

Este jueves por la madrugada en Comodoro Rivadavia la ráfaga máxima se registró a las 2:15 horas y fue de 130 km/h.

Los fuertes vientos comenzaron a sentirse este miércoles pasadas las 22 horas, superando los 100 km/h. A raíz de la intensidad del viento hubo una serie de accidentes en el centro de la ciudad chubutense y en los distintos barrios, como voladura de chapas, techos, caída de árboles y postes, y hasta un incendio