Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La mañana patagónica de este martes, Día Mundial de la Fotografía, amaneció con un aire de celebración y, para sorpresa de muchos, también con un toque de romance que conmovió a la audiencia. En la calidez de los 13 grados que abraza a Caleta Olivia, el programa “Mañanas Patagónicas” de Canal 2 Caleta Videocable fue escenario de una revelación que unió el arte de capturar la luz con el más profundo de los sentimientos.

El invitado de honor no era otro que Bruno Ormeño Osés, a quien muchos consideran el mejor fotógrafo de Caleta Olivia. Su nombre resuena con fuerza en las redes sociales y en cada rincón de la ciudad, donde sus imágenes, capaces de plasmar la esencia de la Patagonia y de la propia Caleta, se han convertido en verdaderos íconos. Tal es su impacto que una de sus fotografías, la del emblemático Gorosito en un atardecer que cautivó a todos, fue catalogada como “la foto de este año“, y muchas de sus creaciones se viralizan al punto de ser elegidas como fotos de perfil por innumerables usuarios.

Pamela Leopardo, la carismática conductora del ciclo, ganadora del Martín Fierro Federal 2023, no ocultaba su admiración al presentar a Bruno. “La verdad que muy emocionada por la siguiente comunicación telefónica“, anticipó, reconociendo su excepcional “ojo óptico”, esa habilidad única para ver y capturar lo que la mayoría pasa por alto. Y es que, como Bruno mismo explicó, su pasión es algo que se lleva desde chico, un disfrute profundo por la naturaleza circundante: el mar, el campo, la fauna y la flora local que, a menudo, son ignorados.

Bruno y Pamela. Detrás un manto blanco de las bellezas patagónicas. (FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL)

Mientras la conversación fluía, y Pamela elogiaba su trabajo, agradeciendo que compartiera sus impresionantes fotos con la comunidad de Canal 2, un detalle íntimo emergió. Al concluir la entrevista, en un gesto que conmovió a la audiencia y a la propia conductora, Bruno rompió el protocolo con una confesión que lo vincula aún más profundamente con el canal y con su público: “Tal vez la gente no sabe, pero bueno, sos mi pareja, así que nada, es una comunicación especial y nada, mandarte un saludo por acá, decirte que te amo“.

La sorpresa fue palpable, y la reacción de Pamela no se hizo esperar, respondiendo con un emotivo “Te amo mucho“. Así, lo que comenzó como una entrevista sobre el arte y la pasión por la fotografía, se transformó en un momento de conexión humana, revelando la unión de dos personas que, desde diferentes roles, comparten el amor por su comunidad y por la Patagonia.