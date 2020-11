“Le pedimos a la vida que se haga justicia por mi papá”

Ya pasó más de un mes desde la muerte de Félix Morales, el paciente con COVID-19 que, con 64 años, se habría suicidado en el Hospital Zonal de Caleta Olivia, el 19 de octubre pasado en horas de la tarde.

La noticia de su fallecimiento, al caer del primer piso de la institución de salud, provocó una conmoción en la comunidad, pero los dichos de sus familiares causaron aún más pavor: “Se tiró porque no soportaba más el no poder respirar”, había dicho uno de sus hijos, Marcelo Morales, en una entrevista exclusiva con La Opinión Zona Norte.

La causa

Por su muerte se abrió una investigación, aunque hasta el momento, sin personas detenidas, no ha registrado avances por parte del Juzgado de Instrucción de la localidad del Gorosito, el cuál, como todo el Poder Judicial, aún se encuentra en feria extraordinaria. En ese contexto, la Justicia prioriza las causas que tienen personas privadas de su libertad- y lo que se hizo hasta el momento, según confirmaron fuentes calificadas a este diario, es secuestrar la historia clínica del fallecido. Además del trabajo de rigor que llevó a cabo personal policial del Gabinete de Criminalística en el lugar del hecho (en el patio interno de nosocomio). “A partir de que se normalice el trabajo en la Justicia, quedaría esperar que la causa llegue al juzgado y ahí se verá el tema de los testimonios”, dijo la misma fuente.

Relacionado a las declaraciones, será fundamental el momento en el que hablen los familiares del fallecido. Cabe recordar que cuando ocurrió el fatídico hecho, los hijos hicieron mención a supuestos “maltratos” y “amenazas de muerte” por parte de un enfermero. También van a llamar para que testifique el personal de salud que lo atendió.

Los testimonios

“Mi padre se tiró porque no soportaba más el maltrato. Él se tiró porque tenía amenazas de un enfermero que le sacaba el oxímetro y le decía que iba a morir pronto. Prefirió suicidarse antes de morir por falta de aire. Todo el personal médico no prestó atención a lo que le pasaba a mi padre, sabiendo que estaba con dolores, no supieron controlar sus dolencias e hicieron abandono de persona”, había comentado Marcelo.

Asimismo, la familia dijo tener audios que evidencian los maltratos que vivió Morales durante los días que estuvo internado en el nosocomio. Estas pruebas aún no están a disposición de la Justicia, pero serán incorporadas a la causa cuando finalice la feria extraordinaria dispuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz.

Por el momento, Marcelo explicó a LOZN que debido a “razones legales”, no les permiten dar demasiados detalles sobre esas pruebas.

Félix había estado internado tres días en una sala del sector COVID y en sus últimas horas padecía un cuadro de neumonía. Era un comerciante muy conocido del barrio Gobernador Gregores y también en el ámbito deportivo local, por su incursión en el Catamarca Fútbol Club (CFC).

De hecho, en su última despedida los restos fueron trasladados a la cancha antes de ser llevados al cementerio. Allí los hijos y la esposa del fallecido, los amigos y los hinchas del club le brindaron una sentida despedida.

Cabe remarcar que el mes pasado Marcelo le había pedido a la Justicia que “se encargara de los responsables e inoperantes que atendían a mi padre en el hospital, porque hoy es él, pero el día de mañana pueden ser nuestros hijos y nietos”.

En su comunicación telefónica con este diario, el joven volvió a pedir celeridad en la investigación y dijo que tanto él como su familia “le pedimos a la vida nomás que se haga justicia por mi papá”