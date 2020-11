Marcha celeste: buscan firmas para declarar a Caleta Olivia “Pro vida”

La localidad costera se sumó a las manifestaciones que se está realizando en diferentes puntos del país.

Un grupo de vecinos se reunieron a los pies de El Gorosito para juntar firmas y presentar a las autoridades locales.

Eduardo rojas, referente de la convocatoria en diálogo con La Opinión Zona Norte comentó que el encuentro estaba previsto para las 15 horas, “se están juntando en la Plaza Malvinas y nosotros estamos juntando firmas para presentar a las autoridades”.

El petitorio está dirigido al presidente del Concejo Deliberante Miguel Troncoso (FdT), para que realicen un proyecto para declarar a Caleta Olivia como “Pro vida a favor del niño por nacer y en contra del aborto”

“Una vez que las juntemos (las firmas), queremos ver si podemos tener una reunión con las autoridades”, dijo Rojas.

Respecto al proyecto que ingresó al Congreso será tratado el martes –por un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados - el vecino, manifestó “es una aberración, porque no se puede decir aborto seguro, legal y gratuito”.

Y explicó “No es seguro que a una mujer le realicen este tipo de procedimiento. No es gratuito porque lo pagamos nosotros” y continúo “Quisiera saber si un legislador pone de su bolsillo, si pagaría un aborto. Yo creo que no,es fácil tirarle la bolsa al pueblo. El año pasado la Argentina dijo, no y esperemos que este año no”.Por último Rojas, indicó que seguirán realizando manifestaciones