María Zabala Ormeño lanzó su primer libro autobiográfico

María Zabala Ormeño, es una poetisa de 80 años nacida y criada en Los Antiguos. Este fin de semana, la vecina -que actualmente reside en Caleta Olivia-, lanzó su primer libro denominado “Historia de vida de María Audolina Zabala Ormeño”.

En diálogo con el medio periodístico La Opinión Zona Norte, la escritora comentó “Hace mucho tiempo deseaba escribir la historia de mi querido pueblo. El libro es una autobiografía con poemas y recitados que decía en la escuela”.

En el libro, la poetisa relata la historia de su niñez, historias que vivió durante estos años con amigos de la infancia y vecinos del pueblo.

De esta forma, Zabala señaló algunas añoranzas “de mi infancia recuerdo mucho trabajo, además de estudiar. Éramos 8 hermanos, mi padre se iba a trabajar a las esquilas por tres o cuatro meses y nosotros debíamos quedarnos a trabajar en la siembra, en la cosecha y levantarse para ir a la escuela y después volver a trabajar”.

Su padre, fue un hombre que de muy joven se vino de Uruguay y se radicó en el sur argentino. En Los Antiguos, conoció a la madre de la escritora y se casaron.

El libro cuenta las experiencias de vida de María en Los Antiguos. FOTO: FACEBOOK

Una pasión

Desde muy pequeña a María le apasionaba escribir, “me gusta, me gusta recitar, hacer poemas. Muchas están plasmadas en el libro que se me han quedado en la cabeza, y puse algunos de lo que tengo en la memoria. Esto lo hice durante años, en la escuela era la primera en sacarme 10 pero en matemáticas, menos”, recordó.

Este ejemplar, fue pensado durante muchos años, pero la salud de la escritora en el último tiempo le jugó una mala pasada. “Lo pensaba y lo iba escribiendo para no olvidarme, pero lo que está en el libro es la verdad que nos ha tocado vivir. Nosotros teníamos pocos recursos, no había agua corriente ni nada de eso. Las mujeres cuando iban a tener a sus hijos se ayudaban entre ellas y no habían parteras. Sólo un enfermero”, dijo.

Nostalgia

La escritora comentó que desde hace muchos años vive en Caleta Olivia y que haber escrito el libro acerca de Los Antiguos “me da mucha nostalgia, extraño muchísimo”, resaltó. Consultada acerca de cómo sobrelleva la pandemia, la vecina apuntó “me tiene mal estar encerrada, pero este libro es una alegría”.

Por último, agradeció a sus hijos y a su compañero Juan Manuel Aravena. “Agradezco a todos los que me han ayudado a pensar”, cerró