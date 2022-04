Mujer a bordo de una camioneta se habría distraído y chocó contra un camión

Un incidente vial se registró en horas de la mañana del viernes en Caleta Olivia y dejó como saldo importantes daños en un camión y una camioneta.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, el choque fue protagonizado por un transporte de grandes dimensiones de marca Volvo y una camioneta Fiat Strada, el primero guiado por un hombre, en tanto que la restante por una mujer.

El impactó se originó en la esquina de las calles Salaberry y Rivadavia de la ciudad del norte de la provincia e intervino el personal de la Comisaría Primera, indicaron fuentes consultadas por este diario.

Cuando los agentes arribaron, dieron cuenta de las circunstancias en las que se produjo el hecho: la camioneta tenía su frente completamente destrozado, en tanto que el rodado de mayor porte tenía algunas abolladuras en uno de los tanques laterales.

Uno de los involucrados en el hecho -el conductor del camión- dialogó con el móvil de exteriores de Canal 2 Caleta Olivia y dijo: "Acá la bocacalle es grande, se ve que la señora venía distraída o algo y no se dio cuenta. La camioneta venía por Rivadavia y ahí es cuando me choca en el costado. Yo a lo único que atiné es a frenar y y después me tuvo que mover más adelante", expresó, endilgando las responsabilidades a la otra conductora. De igual manera, se supo que no hubo personas lesionadas.

FOTO: CANAL 2 CALETA OLIVIA