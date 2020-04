Municipios de zona norte buscan recaudar por ventanilla o pago electrónico

La cuarentena esmerila la posibilidad de recaudación de los Estados. Hay merma productiva y el precio del petróleo es bajo.

Una de las numerosas consecuencias de la pandemia y de las correspondientes medidas de restricción, tomadas en beneficio de la salud general, es la recaudación pública en baja. Los Estados necesitan garantizar su funcionamiento mínimo, no sólo para estar en condiciones de prestar la asistencia requerida en el marco de la cuarentena, sino también para cumplir con sus demás obligaciones.

La principal fuente de ingresos, de Santa Cruz y sus comunidades, a través de la coparticipación, está dada en regalías del sector productivo. La caída del precio del barril de petróleo azota las arcas estatales. Y las demás actividades funcionan a medias.

Por lo tanto, en este contexto de cuarentena social obligatoria, los municipios deben agudizar el ingenio para realizar el cobro de tasas y servicios, que es la otra arista de relevancia en materia de ingresos económicos.

Municipio de Caleta abre, con retricciones, las cajas para el contribuyente. Foto: David Capitanelli

Medios electrónicos

En la Zona Norte de Santa Cruz, producto de la crisis sanitaria, las comunas dispusieron priorizar los medios electrónicos de pago. Pero se encontraron con que muchos vecinos no pueden acceder a los mismos, no están al tanto del manejo tecnológico, o simplemente no lo prefieren. También están los que, como en el caso de los cuentapropistas, su economía no les permite hacer frente a esas obligaciones.

Por tal razón, mientras alguna Municipalidad aún no le está cobrando a los contribuyentes y busca la manera de hacerlo, otras ya implementan un sistema de turnos previos – como lo hacen los bancos - o intentan viabilizar esa posibilidad.

Rentas caletense

En Caleta Olivia, el municipio llevaba adelante el cobro mediante medios electrónicos tales como home-banking, débito o crédito automático, Mercado Pago, entre otros. Desde ayer, luego que en la jornada previa se amplió la actividad en bancos, también el área de Rentas Municipal implementó un sistema de turnos para el cobro de tasas, servicios y contribuciones.

En la oficina del área, se atiende de 9 a 13 horas. Los contribuyentes deben solicitar un turno telefónicamente - al número 485-1073 de 9 a 12 horas -. Tienen prioridad los adultos mayores y quienes no cuentan con medios de pago electrónico. Además, los turnos se extienden en función de la terminación del DNI de cada solicitante.

Sistema deseadense

Por otra parte, en Puerto Deseado, están evaluando la posibilidad de pago físico. Mientras tanto, prima un sistema que fue implementado en el año 2017, que utiliza el correo electrónico. A través de una consulta a la dirección impuestosdeseado2017@gmail.com, la comuna le informa al contribuyente cuánto debe abonar en concepto de patente automotor, impuesto inmobiliario y otros.

A vuelta de correo, los vecinos reciben una boleta de pago que pueden cancelar mediante transferencia bancaria. Finalmente, deben enviar un e-mail con el comprobante de pago y el número de boleta que cancelan, y reciben el recibo correspondiente por el mismo medio.

Perito Moreno

En Perito Moreno, los servicios que presta la comuna en espacios de uso público, como el natatorio, al no estar en uso tampoco se cobran. En lo que respecta a las tasas y contribuciones, los contribuyentes sólo pueden pagar mediante transferencia bancaria. No hay atención al público, pero se está elaborando una nueva plataforma para el pago on-line. Mediante el envío de un correo a recaudacionperitomoreno@hotmail.com, se puede acceder a los montos a abonar.

Los Antiguos

En Los Antiguos, no se está recaudando. Desde el inicio de la cuarentena se extendieron todos los vencimientos y, según fuentes consultadas, las autoridades están en busca de las alternativas más adecuadas para la comunidad.

Pico Truncado

Pico Truncado, por su parte, utiliza como únicos medios de pago el home-banking, y el pago electrónico; es decir transferencias y depósitos. Pero, dado que muchos vecinos no tienen la posibilidad de utilizar esas modalidades, está en evaluación otra alternativa, que podría ser similar a la de Caleta Olivia