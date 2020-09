Nacha Guevara recordó el rescate de pingüinos empetrolados en Caleta Olivia

En las últimas horas, en la cuenta de Twitter recordó cuando la cantante, actriz, conductora, bailarina y directora teatral, Nacha Guevara, estuvo en Caleta Olivia en el año 1993 ayudando a jóvenes ecologistas a rescatar a los pingüinos empetrolados afectados por el derrame de este recurso en grandes piletas.

En una nota en exclusiva con La Opinión Zona Norte, la artista recordó “Fueron varios viajes que hicimos a Caleta Olivia. Esto empezó cuando el grupo de Fundación Cadace llegó al Obelisco para hacer un reclamo en el marco y llevaron a Giuseppe. Vinieron con un pingüino empetrolado que fue rescatado y él fue el líder”.

FOTO: TWITTER

La campaña fue llamada “Salvar a Giuseppe”, “tenía mucho ángel, era encantador. Yo tenía el programa “Me gustar ser mujer”, y fue varias veces al piso. Empezamos la campaña en el programa y de ahí fuimos a Santa Cruz. Volvimos a Buenos Aires y la campaña empezó a crecer y a involucrarse mucha gente”, recordó la artista.

Lograr que las Petroleras pusieran diez mil millones de dólares y salvar cientos de miles de aves . Salvar a Giuseppe y a miles de aves empetroladas ha sido uno de los momentos mas felices de mi vida. Siempre estaré agradecida a los jovenes De Caleta Olivia. https://t.co/kx8nXq3vNz — Nacha Guevara (@nachaguevara) September 19, 2020

Durante el último viaje a la ciudad costera, Nacha convocó a varios artistas “recuerdo que estábamos bajando en el aeropuerto y Giuseppe nos estaba esperando en medio de la pista. No me olvido nunca de eso, fue un recorrido muy largo”.

De la campaña participó el recordado Jorge Guinzburg, Mariano Grondona, Marilina Ross entre otros, “tuvo una duración de ocho meses.

Recaudación

El programa que conducía Guevara, tenía mucha participación de niños “les pedí que escribieran a las petroleras e inundaran de cartas, para que terminaran de dejar los pozos abiertos. Los pingüinos de noche confundían el petróleo con el agua y allí tenían una muerte horrible”. Gracias a la campaña, las petroleras decidieron donar $ 10 millones de pesos y limpiaron los pozos.

FOTO: TWITTER

“Siempre digo que esto fue el mayor logro de mi vida. Tengo un amor enorme por todo lo que se vivió ahí. Por todas las chicas, los voluntarios, los veterinarios. Conseguimos una camioneta para que puedan transportarse. Se hizo un movimiento extraordinario a raíz de Giuseppe, de los voluntarios que trabajaban desde allí y nosotros desde acá”, dijo con gran nostalgia.

Para la juventud

Por último, Nacha Guevara reflexionó sobre las problemas ambientales que exiten actualmente.

“Quiero que los jóvenes entiendan que el planeta está mucho peor que en el año 93. En los últimos 50 años hemos extinguido al 70% de las especies. Para el planeta, el virus somos los seres humanos”.

Además, destacando la emergencia sanitaria por la que atraviesa el mundo por la pandemia de coronavirus, la actriz aseguró “Lo estoy atravesando como en todos lados, hay mucha gente que no respeta y no se cuida. Hay que entender que si no cuidamos al planeta, en dos décadas la vida será muy diferente. Por favor, dense cuenta y hagan todo lo posible porque no se puede seguir. Deben ponerse las pilas y tengan esas pilas y el espíritu que tenían los jóvenes en el año 1993”, concluyó.