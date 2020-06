“Nadie tiene el Petronómetro”: Cotillo respondió a las críticas por la nueva conformación del Consejo Hidrocarburifero

Durante el fin de semana, el intendente de la localidad santacruceña, Fernando Cotillo, manifestó que debe haber un fuerte compromiso para trabajar en equipo y dejar el egoísmo de lado, en relación a las polémicas internas que se generaron por la nueva conformación del Consejo.

“Muchas veces discutimos y no está mal. Acepto cualquier tipo de debate, pero no me voy a detener a discutir temas inconducentes o estériles que nada tienen que ver con la problemática de fondo. Voy a trabajar por el futuro petrolero de Santa Cruz”, manifestó.

En esa línea hizo un paralelismo con la metáfora del Peronómetro y dijo que, si bien algunos piensan que hay que tener un “Petronómetro, a él no le interesa esa cuestión. “Estamos acá para aportar. Si no, nos quedamos con las responsabilidades que tenemos que ya son muchas. Tenemos que trabajar en equipo como lo demostramos los caletenses desde que inició la cuarentena. Dimos muestras claras de que trabajamos por el bien común y para salvarnos entre todos” aclaró.

En segundo lugar, el Intendente destacó que el Consejo será una importante herramienta para poder trabajar sobre la industria petrolera y el recurso más importante que tiene Santa Cruz.

“Es una herramienta complementaria, y para nada hay que tomarla como una herramienta de control o de pedido de informes a los organismos provinciales. Para eso están los mecanismos constitucionales. Vamos a trabajar de manera complementaria”, destacó.

Primeros pasos

A continuación, Cotillo hizo mención a las primeras recorridas y reuniones que se llevaron a cabo durante la semana pasada. En primer término, contó que el vicepresidente del Consejo Hidocarburifero y diputado provincial, Hernán Elorrieta, visitó junto al presidente del IESC, Matías Kalmus, los yacimientos de la petrolera Pan American Energy.

Por su parte, Cotillo junto al vicegobernador Eugenio Quiroga y el Jefe de Gabinete, Leonardo Álvarez, se reunieron con los tres referentes en Santa Cruz de la Cámara Empresarial del Golfo San Jorge. “Estamos trabajando con el reglamento del funcionamiento de lo que será el Consejo. Será un trabajo de investigación, revisión y pedidos”, sumó.

El jefe de Gabinete de Santa Cruz, Leonardo Álvarez, el vicegobernador Eugenio Quiroga, y el intendente de Caleta Olivia Fernando Cotillo.

Luego expresó qué es lo que espera de las empresas petroleras: “más allá de que hoy la industria pasa por un momento de bajas inversiones, pretendemos que las empresas trabajen de acuerdo a la madurez que les pedimos. No esperamos que trabajen en secreto. No ocultamos nada y no queremos que se nos oculte nada tampoco”.

YPF Regional Sur

Por último, el presidente del Consejo Hidrocarburifero hizo referencia al anuncio de Alicia Kirchner a través del cual la mandataria expresó que YPF instalará una sede regional para la Patagonia Sur en Santa Cruz.

“Creo que YPF va a volver a Las Heras y vamos a trabajar para que las decisiones más importantes para las empresas, la gente y la Provincia se tomen en Santa Cruz”, cerró