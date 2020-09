Oficina de Niñez realizó el abordaje a la familia del niño que huyó de su casa

Un menor de 8 años llegó a la plaza de un barrio de Caleta Olivia porque, de acuerdo a lo que manifestó él mismo a otros menores, padece violencia en su hogar. Juan -nombre ficticio para proteger su identidad- tenía un cuchillo y un palo, elementos con los que pretendía defenderse de la gente. Ese sábado, el nene pretendía quedarse a dormir en el parque, ya que se negaba a regresar a su hogar. Eran las 19 horas y el día estaba oscuro.

La mujer que lo asistió, María José Cifuentes, dijo al diario La Opinión Zona Norte que ese día consiguió el contacto de una trabajadora de la Oficina de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la llamó para informar lo que sucedía con Juan y le dijeron que tenía que llamar a la Comisaría cercana, es decir a la Segunda. Los efectivos recogieron al nene, que todavía estaba en el parque, y lo restituyeron a los padres, al hogar de donde había huido.

La noche de ese sábado se divide en tres momentos de actuación de las autoridades en la casa del nene. Primero, personal de la Seccional Segunda llevó a Juan a su casa, alrededor de las 20:30; después, a las 21:30 fueron efectivos de la Comisaría de la Mujer y la Familia; por último, asistió un equipo de trabajadores de la Oficina de la Niñez, que estuvieron hasta la una de la mañana con la familia.

Lorena Abarzúa, subsecretaria de la Oficina de Niñez, fue consultada por La Opinión Zona Norte sobre este caso, y dijo que María José “hizo lo que tenía que hacer” y que desde el área lograron intervenir en la situación. Aunque apuntó que supieron del caso por las publicaciones en redes sociales. “Hasta ese momento nosotros no teníamos datos del chico, no sabíamos dónde vivía, ni nada concreto para constatar la situación”.

El protocolo básico para denunciar estas situaciones de violencia en el hogar es llamar o acercarse a la Comisaría de la Mujer y la Familia, que es de donde derivan el caso a Niñez. Igualmente, todas las dependencias policiales de Caleta Olivia deberían estar preparadas para afrontar estas situaciones, debido a que cuentan con las capacitaciones que corresponden.

En esta situación particular, Abarzúa comentó que no fueron informados por la Policía de lo que ocurría con el niño. “Creo que el error de la Policía fue no darnos a conocer esto, nosotros tuvimos que llamar y ahí nos dijeron que sí, que el nene fue restituido y que sabían el domicilio, para eso ya habíamos hablado con la Comisaría de la Mujer, que ellos ya estaban yendo al domicilio”, señaló.

Aunque agregó que: “No nos parece que haga falta salir a explicar cómo actuamos dentro del área”, dijo que cuando consiguieron el domicilio familiar, “automáticamente fuimos y estuvimos hasta cerca de la una de la mañana viendo la situación”.

Por último, recordó que todas las dependencias policiales son aptas para hacer denuncias sobre cualquier delito, ya sea una situación de maltrato o de violencia intrafamiliar. “Se malinterpretan que si es violencia familiar, únicamente se puede hacer la denuncia en la Comisaría de la Mujer, pero todas las unidades fueron capacitadas. Imagínate, una mujer golpeada, con dos hijos en brazos del barrio Rotary 23 que se vaya caminando hasta la Comisaría para hacer la denuncia”, concluyó con un claro ejemplo