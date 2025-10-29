Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Comisaría Segunda de Caleta Olivia tomó intervención en un hecho de lesiones ocurrido el martes a las 19:10 horas en la intersección de las calles Las Lilas y pasaje Cardón. La damnificada, una mujer de 36 años, relató que mientras transitaba a pie fue interceptada por un vehículo Ford Ecosport de color negro. De este rodado descendieron dos mujeres a quienes reconoció.

Sin mediar aparente provocación, las dos causantes comenzaron a agredirla físicamente. Como resultado del ataque, la mujer sufrió lesiones visibles en el ojo derecho, consistentes en hematomas, los cuales fueron posteriormente constatados mediante un certificado médico oficial. El caso quedó bajo la órbita del Juzgado de Instrucción N° 1.

Por otro lado, la Comisaría Quinta inició una investigación tras un suceso ocurrido a la 01:20 horas del miércoles, en el sector del barrio Rotary XXIII. El damnificado, de 39 años, fue alertado por un fuerte estruendo proveniente del exterior. Al salir a verificar, constató la existencia de un foco ígneo que se extinguió rápidamente en la vía pública. Además, notó la presencia de residuos oscuros, similares a hollín, adheridos a la pared externa de su vivienda.

La pieza fundamental para la investigación provino de una vecina lindante. Ella también fue alertada por el ruido y, al revisar las grabaciones de las cámaras de vigilancia de su propiedad, logró captar el momento exacto del ataque. Las imágenes muestran a un hombre vestido con ropa oscura y el rostro cubierto arrojando un elemento incendiario hacia la senda pública.

Tras tomar conocimiento del hecho a través del sistema SAE 911, personal policial se comisionó al lugar. Las diligencias de rigor se llevaron a cabo de forma conjunta con personal del Gabinete Criminalístico. El caso está bajo la jurisdicción del Juzgado N° 1, desde donde coordinarán los próximos pasos para identificar y detener al responsable.