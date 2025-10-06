Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un hombre de 71 años denunció ante la Policía de la localidad de Caleta Olivia haber sido víctima de una estafa luego de responder a una publicación fraudulenta en Facebook que ofrecía inversiones en YPF. El trámite legal se realizó en la Comisaría Tercera. Las estafas a jubilados en la zona norte de la provincia de Santa Cruz se torna algo preocupante.

Según la denuncia, vio una publicación con el logo de YPF que lo invitaba a invertir dinero. Al presionar el enlace, fue redirigido a un número de WhatsApp (+54 9 3541 284560). Posteriormente, recibió una llamada de una persona que se identificó como Benjamín Del Valle, supuesto operador de YPF, quien le indicó descargar las aplicaciones “Supremo Mobile Assist” y “Claro Pay“, y le solicitó fotos de su DNI, rostro y otros datos personales.

Tras instalar las aplicaciones, el teléfono del jubilado comenzó a moverse por sí solo. Más tarde, al intentar realizar una compra, notó que no tenía saldo. Al verificar su cuenta de Mercado Pago, constató que se habían realizado múltiples transferencias no autorizadas por un total de $1.019.000,00 hacia la aplicación Claro Pay, desde donde luego se transfirieron fondos a una cuenta a nombre de Prudencio González.

El denunciante se siente perjudicado económicamente y el caso está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción Penal N° 1 de la localidad caletense. Es importante recordar que este tipo de estafas son cada vez más comunes y es fundamental extremar las precauciones al realizar transacciones en línea. Siempre es recomendable verificar la autenticidad de las ofertas y no brindar información personal a desconocidos.

Finalmente, Ante el aumento de este tipo de fraudes, la Policía de Santa Cruz recomendó: No brindar información personal ni bancaria por teléfono a desconocidos; desconfiar de llamadas que soliciten actualizar datos o realizar trámites urgentes; comunicarse directamente con su banco a través de los canales oficiales (teléfono, sucursal) para verificar cualquier información; no realizar transferencias de dinero a cuentas desconocidas; y denunciar cualquier intento de estafa a la policía. La desconfianza en estas ofertas que parecen ser demasiado buenas es lo fundamental.