Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un robo se produjo en el establecimiento CEMEPA, ubicado en Piedra Buena e Independencia de la localidad de Caleta Olivia. Según la denuncia, delincuentes ingresaron al lugar tras forzar una puerta trasera y sustrajeron dos equipos de música y cinco luces. Los elementos fueron valuados en dos millones de pesos.

El hecho fue descubierto por la serena del establecimiento, quien se percató del robo alrededor de las 10:30 horas. El vicedirector David Osvaldo Romano, confirmó lo expuesto y aportó información complementaria sobre la presencia de una profesora de danzas en el lugar durante la noche, quien no pudo ingresar debido a la ausencia del sereno.

Personal del Gabinete Criminalístico realizó las diligencias de rigor en el lugar, constatando signos de forzamiento en la puerta trasera, orientada a la calle Jorge Montes. La investigación está a cargo del Juzgado de Instrucción Penal N° 1, a cargo de Marcos Pérez Soruco.