Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Oscar Alanís y su amigo Raúl Gómez habían llegado de recoger leña en el campo e iban a almorzar juntos en una vivienda que se encuentra ubicada en el barrio Minicentro de la localidad de Caleta Olivia, sobre la calle Izurrategui al 994. El techo cedió por completo, cayó en cuestión de minutos y los hombres se salvaron de milagro. “Lloramos y temblamos abrazados“, contaron.

La situación ocurrió el martes alrededor de las 14 horas, cuando Oscar -el dueño de la casa- y su amigo se estaban preparando para disfrutar de una comida luego de una atareada mañana en el campo. El vecino escuchó ruidos raros que provenían del techo, salió de la habitación y no alcanzó a entrar de nuevo cuando vio al techo desplomarse por completo.

Oscar tiene 63 años, nació en la localidad de Caleta Olivia y se crio en esa vivienda, que fue construida por su padre y su madre y tiene más de 70 años. “Yo estaba esperando la hora para buscar unos medicamentos que retiro cada mes, sentí ruidos como de goteo y pensé que estaba lloviendo”, comenzó diciendo al diario La Opinión Zona Norte.

El vecino corroboró que no estaba lloviendo al mirar por la ventana y pensó que el ruido se debía a que los tanques que se encuentran ubicados arriba del techo habían rebasado por la cantidad de agua. Por eso, Oscar fue hasta el garaje para cerrar la llave del agua, y cuando volvía a ver si se habían solucionado el problema del ruido, el techo cayó ante sus ojos. El hombre y su amigo se salvaron de milagro tras el derrumbe.

Los vecinos y vecinas de la zona se conocen entre ellos. Siempre ven a Oscar sentado en el mismo sillón de su comedor, disfrutando la vista que le da su ventana y viendo a la gente pasar, algo que es parte de su rutina diaria y es un momento de relajación. Como creían que en ese momento estaba sentado en el mismo sillón, todos pensaron que había muerto aplastado.

Al ser consultado por cuál cree que es la razón de que haya cedido el techo, Oscar comentó que puede ser por la cantidad de años que tiene la construcción y debido a que el techo “tenía machimbre y nunca se vio nada raro”. “Fue como una explosión porque cayó todo junto y no por partes”, agregó el vecino. Tras la caída, todo era polvo y escombros.

“El techo tiene 40 centímetros de grosor, nos iba a matar si estabamos abajo, íbamos a quedar como monedas aplastados”, manifestó Oscar, que lamentó que no se puede quedar en esa casa debido a que está inabitable. “Siento que volví a nacer, ayer fue el cumpleaños de mi mamá y mi hermana la soñó, así que le dijo a mi otro hermano ‘mañana anda a ver a Oscar‘, debe ser por algo que sigo acá, no es mi momento”.

Por otro lado, Raúl, el amigo del damnificado, comentó “estábamos por almorzar, veníamos de traer leña del campo, yo me fui al auto a buscar los cigarrillos, voy entrando y se cae todo, él (por Oscar) venía atrás mío, si dabamos un paso más no la contabamos. El arriba (Dios) nos dio una vida nueva. No podíamos creer tiritamos y lloramos abrazados”.

Pide ayuda

Oscar no puede seguir habitando la vivienda, ya que hay riesgo de que se derrumbre la otra parte del techo. “Los bomberos dicen que en cualquier momento cae la parte de la cocina, que no entre y este del portón para fuera. Yo vine ahora de intruso que soy nomás”, le contó a La Opinión Zona Norte, luego del momento desesperante que pasó el martes.

Ya que no puede quedarse en esa casa, está buscando un alquiler accesible o un lugar donde quedarse temporalmente hasta acomodarse. Para eso dejó su celular, que es el 2974616872. La gente que quiera ayudarlo o colaborar para comenzar de cero la construcción de su casa puede comunicarse con él a ese número de teléfono.

Finalmente, Oscar y su amigo Raúl le agraecieron al intendente electo de la localidad de Caleta Olivia, Pablo Carrizo, debido a que ni bien supo de la situación envió a gente del Sindicato de Petroleros Privados para que retiren los escombros del interior del domicilio. El vecino perdió todas sus pertenencias de la sala de estar, como el televisor, los sillones y las sillas.