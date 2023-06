Pablo Grasso en Caleta Olivia: "Cuando era chico quería cambiar el mundo, hoy es la oportunidad de cambiar la provincia"

Pablo Grasso le habló a toda la militancia que lo acompañaró este domingo en Caleta Olivia, donde lanzó oficialmente su campaña como candidato a gobernador de Santa Cruz.

Acompañado por su compañero de fórmula, Javier Castro, y los candidatos a diputados Gerardo Terraz, Agostina Mora, Mauro Casarini, Eloy Echazú y Silvina Córdoba, Grasso dio inicio a su carrera de cara al 13 de agosto. "No podemos hacer política solo en epoca de campaña, hay que estar todos los días resolviendo los problemas de la gente, no hay posibilidad de equivcarnos y de hacer después, las soluciones las tenemos que dar en el momento. Por eso cuando los compañeros y compañeras vinimos desde distintos puntos de la provincia para reunirnos hoy, acá estamos todos recorriendo y poniendo la cara. Nosotros no nos presentamos por las redes sociales, ponemos la cara como la hacemos aca y en cada territorio y cada localidad y sector que cada uno de ims compañeos tiene la posibilidad de representar", señaló el candidato a gobernador.

Acompañado de Terraz, Castro, Mora, Córdoba y Casarini. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN ZONA NORTE

En ese sentido, recordó también a Néstor Kirchner, "cuando miraba atentamente a un dirigente que enamoraba y quería realmente cambiar la realidad, de una ciudad, y las vivencias que estaban complicadas en Río Gallegos. Decía mirá este tipo como quiere resolver el problema de una provincia teniendo tanta asignatura pendiente en una ciudad como Río Gallegos. Lo seguía escuchando y fue al Gobierno nacional, desde un lugar muy chiqutito, con la misma convicción idea y fortaleza, y yo lo seguía mirando como resolvía los problemas", expresó.

Sobre lo que requiere una gestión como gobernador, señaló que no solo se trata de lograr "mejor iluminación, cloacas, seguridad" ni tampoco "pensar solamente en la corta", sino "todo lo que necesitamos, en materia productiva y económica, y en reconvertir la economía", apuntó. "Se terminó el tiempo de la resignación, y de poder elegir una cosa o la otra. Es el momento de poder resolver los problemas de la gente en forma cotidiana. Vamos a abarcar cada una de las demandas. Por eso hoy cada uno de mis compañeros les va a dejar a ustedes un pedacito", manifestó.

"Este día tan importante, lo tenemos que construir todos, y por eso, con ese pequeño síntoma y agasajo y obsequio les queremos decir que formemos parte y escribamos todos la historia de la provincia de Santa Cruz", añadió. "No permitamos que otros levanten la bandera, que piensan que por tener un rejuntado y ganar una elección se juntan con cualquiera, nosotros estamos con el pueblo trabajador y los vecinos, todos para resolver los problemas que tiene la gente", sostuvo Grasso.

FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN ZONA NORTE

"Veo muchas caras que peinan canas y jóvenes que necesitan un futuro venturoso" dijo y recordó "en aquel momento cuando era chico, quería cambiar el mundo. Hoy también lo quiero cambiar, pero primero tuvimos que hacerlo en la casa, el barrio y la ciudad. Hoy es la poportunidad de cambiar la provincia".

Y luego, apuntó nuevamente a los candidatos de la oposición: "Cuando algunos de otros sectores políticos se juntan par hacer un popurrí de candidatos, les quiero decir que todos los que están aca no tuvieron un pero, todos tienen trayectoria y proyectos políticos para el desarrollo de cada pueblo. Nosotros vamos a ir a buscar el voto".

En otra parte, Grasso expresó: "Necesitamos generar trabajo y para hacerlo hay que ponerse a trabajar desde la política y resolver el problema de la matriz económica. Cuando nos volvemos a juntar, que nos cuenten lo que quieren hacer y ser parte de la construcción colectiva".

La tapa de La Opinión Austral con todos los candidatos de Santa Cruz.

"Viene la época de todos y cada uno de los que vinieron a esta plaza, a mojarse pero ser parte de la historia de la provincia de Santa Cruz, donde deja una provincia de pie como lo hizo la gobernadora Alicia Kirchner", destacó en referencia a la mandataria que cerrará su segundo mandato este mes de diciembre.

"Necesitamos tener absolutamente a todos y todas, ninguno que se haga el distraído, no tengan vergüenza de militar otro espacio político", dijo y apuntó al sector que apoyó al gobierno de Mauricio Macri: "Vinieron acá y quisieron cerrar la Megausina y echar a los trabajadores, y recortaron y recortaron, lo que nunca van a recortar, es las ganas de poder seguir para seguir al frente de la política, desde los movimientos sociales y sindicatos y en cada lugar que nos toca participar".

"Los invito a revolución económica de la fuerza de nuestro mar, de la economía, el petróleo, industria carbonífera. No podemos vivir del goteo, tenemos que reconvertir la economía y resolver el problema laboral de muchos jóvenes de la provincia", enfatizó. "No bajemos los brazos, construyamos juntos mejores oportunidades, trabajos y mejor la política, demos la oportunidad a cada uno de los que ponen lo que hay que poner", sostuvo.

Y para cerrar, expresó: "Nunca vamos a dejar de ser militantes y tener un momento para poder reflexionar de aquellas cosas que hay que resolver. Vamos a estar al pie del cañón, asó lo pidió Nestor, Cristina y así lo pediste vos que viniste a esta plaza, a apoyar hombres y mujeres, que vienen a resolver problemas de los vecinos. Este verdadero cambio en la provincia", finalizó el candidato de Unión por la Patria