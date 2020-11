Celebraron su día trabajando: la lucha contra el Covid-19 en la voz de una enfermera

Este sábado se conmemoró el Día Nacional de la Enfermería, en coincidencia con la festividad de “Nuestra Señora de los Remedios”, considerada patrona de la actividad.

La Opinión Zona Norte dialogó con Viviana Pérez, licenciada en Enfermería y jefa del Servicio de Vacunación del Hospital Zonal de Caleta Olivia quien comentó sobre el trabajo realizado en los últimos meses “es un esfuerzo enorme que viene realizando el equipo de Salud y el día de hoy, quiero destacar la actividad de todos los enfermeros de la localidad. Estamos al frente de distintas áreas en asistencia, en vacunación y dando batalla a esta pandemia”.

La referente agregó que ninguno estaba preparado para afrontar esta situación “lo fuimos haciendo día a día y nos fuimos entrenando”.

Pérez recordó al momento de recibirse como enfermera hace 23 años y expresó “en nuestros planes de estudios, ninguna universidad nos formó para esto y fuimos aprendiendo a cuidar en distintos contextos. La esencia de nuestra práctica profesional, es el cuidado humanizado. Hoy, no solamente debemos cuidar al otro sino también tener recaudos para cuidarnos a nosotros y poder llevar a cabo nuestra tarea”.

La licenciada recordó cuando tomó la decisión de seguir la carrera de Enfermería “terminé la secundaria a los 17 y a los 18 ya comencé con la carrera. Hice en la universidad y entré a trabajar enseguida, aún tenía mi título en trámite. “Siempre trabajando desde la perspectiva del cuidado humanizado, trabajé en terapia, en maternidad, neonatología y hace casi 15 años, estoy en vacunación y estamos dando batalla a esta emergencia sanitaria”.

Reacondicionamiento

Durante estos meses, desde el área se realizó una readecuación del servicio vacunatorio y es por ello que se acondicionó una ambulancia móvil que vacunó en diferentes barrios de Caleta Olivia.

“Tuvimos que readecuar la estrategia que veníamos implementando y que nos estaba siendo efectiva. Estábamos llegando a lo que la gente necesitaba, que era llegar a sus domicilios. Hubo que reasignar los recursos materiales, la ambulancia que habíamos asignado como un vacunatorio ya no la pudimos usar y como la situación epidemiológica también cambió, tuvimos que realizar la estrategia de vacunar en la Liga Norte de Fútbol”, indicó Pérez.

Es importante remarcar que los Centro Integradores Comunitarios, también están realizando vacunación de acuerdo al barrio que corresponde a su área programática.

“Estamos trabajando en espacios cerrados y por turnos todos los días, para ampliar las coberturas de vacunación, para que no sea solamente sobre Covid, sino recordar sobre las enfermedades que son inmunoprevenibles por vacunación”, aclaró la enfermera.

Recomendaciones

Pérez, además quiso enviar un mensaje a toda la comunidad caletense: “Nuestra esencia profesional es el cuidado humanizado. Nos formamos y perfeccionamos todos los días para cuidar al otro de forma profesional. A la gente, le pedimos que no relaje las medidas de cuidado, porque es la única forma de ayudarse a ellos, a sus seres queridos y a nosotros como personal de Salud, para que no pase esto.

Estamos desbordados por todas las situaciones que vemos, nos duele mucho cada fallecimiento que hay por este contexto y nos duele el sufrimiento de los familiares”.

De esta forma, la profesional indicó que las medidas de prevención como el lavado frecuente de manos, el uso de barbijos y el distanciamiento social. “Son medidas que uno no se va a cansar de repetirlo, porque creemos que ahí está la clave”.

Luego, agregó: “Llevamos 8 meses de vacunación, trabajando en este contexto y gracias a Dios el equipo está cumpliendo con todos los pasos y hasta ahora, no nos hemos enfermado. Cumplir con todos los pasos, más allá de la crítica y que no estemos de acuerdo, cumplir con esos pasos ayuda a que no nos enfermemos ni nos contagiemos. Respetemos al otro la vida propia y la vida de los demás, con estamos medidas sencillas”, profundizó.

Por último, la licenciada dijo “tendremos que aprender a vivir y a convivir con otras normas y reglas. Esto forma parte de subsistir. La vacunación llegará y estará para los grupos de riesgo, es una parte dentro de todo este contexto, pero si no tomó los recaudos necesarios no contribuyó a que esto mejore. Es la vacuna más las medidas”, cerró