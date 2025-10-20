Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tranquilidad dominical del barrio Miramar, en Caleta Olivia, se vio interrumpida por un fuerte estruendo cerca de las 21:45 horas. En la intersección de las calles Castelli y Damevín, un Fiat Palio terminó volcado sobre uno de sus laterales luego de ser embestido por una Volkswagen Amarok. Dentro del vehículo viajaban cuatro menores de edad —tres acompañantes y el conductor—, quienes debieron ser rescatados y trasladados al Hospital Zonal con golpes leves.

De acuerdo con los primeros informes policiales y lo consignado por medios de la zona norte de la provincia, el Palio circulaba en contramano a alta velocidad por Castelli, seguido de un segundo vehículo que no logró ser identificado y que, según testigos, “lo venía persiguiendo”. En ese contexto, al llegar a la esquina con Damevín, la camioneta Amarok -que se desplazaba de manera reglamentaria- impactó violentamente contra la parte trasera del automóvil, provocando su desestabilización y posterior vuelco.

Según informó el portal de noticias local InfoCaleta, el impacto dejó el Palio apoyado sobre uno de sus costados, con severos daños en la carrocería: puertas abolladas, techo deformado y los airbags desplegados.

Algunos de los daños que presentó el Palio. FOTO: INFOCALETA

Elementos personales, como plásticos, una campera y un espejo lateral, quedaron esparcidos sobre el asfalto. Los vecinos, alertados por el ruido, salieron de sus casas y asistieron de inmediato a los jóvenes ocupantes mientras llegaban los equipos de emergencia.

Personal de Bomberos acudió al lugar y, con la ayuda de una camioneta de rescate, logró enderezar el vehículo siniestrado. En tanto, agentes de Tránsito Municipal procedieron a cortar la intersección frente al CIC Virgen del Valle para garantizar la seguridad del operativo.

El conductor y su acompañante, que viajaban en la Amarok, resultaron ilesos, aunque el susto fue evidente. Ambos permanecieron en el lugar hasta la llegada de la Policía, visiblemente alterados por el impacto. Fuentes cercanas al caso indicaron que el joven que manejaba el Palio explicó a los uniformados que “escapaba de un auto que lo seguía”, lo que habría motivado la maniobra en contramano. El supuesto segundo vehículo se dio a la fuga y hasta el momento no fue localizado.