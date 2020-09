Pide ayuda por su hijo: "Se droga y roba con sus amigos del Rotary 23"

Graciela Gallegos, una mujer de Caleta Olivia, pidió ayuda por su hijo de 17 años, Daniel. Según contó al programa de radio de La Vanguardia Noticias, la tiene amenazada y les ha robado a ella, a sus familiares y a sus amigos en repetidas ocasiones. En tres meses el joven cumplirá la mayoría de edad.

Todo comenzó hace 4 meses, dijo la mujer, cuando su hijo comenzó a juntarse con amigos del barrio Rotary 23 y se inició en el mundo de la droga y la delincuencia. Lo preocupante para Graciela es que los amenazó a ella, a su marido y a sus hijos, que son hermanos del joven.

“Lo más jodido es que ahora no tengo quien me ayude, desde la Justicia no obtengo ayuda, fui a todos los juzgados a pedir ayuda y me dicen que tenemos que esperar a recuperarlo con un psicólogo”, comentó. Y agregó que: “Lo que veo factible en este momento es que un juez me reciba y vea todo lo que está pasando”.

Además, dijo que le comentaron que lo único que se puede hacer es internarlo en el ala de psiquiatría del Hospital Zonal de la ciudad, “pero para eso hay que esperar a que me haga daño o me mate”, dijo Graciela.

La gota que rebasó el vaso de paciencia que mantenía Graciela, después de sufrir robos por parte de su propio hijo, fue despertarse el jueves y encontrar su camioneta destrozada. “No quiero que mi hijo termine mal o haciéndole daño a otra persona”.

Fue a la Oficina de la Niñez y las psicólogas hablaron con él, “dijeron que el menor manifiesta que no vive bien en mi casa por su padrastro”. “Él no vive en mi casa, vive en la calle con sus amigos y se queda en la casa del delincuente más grande del barrio Rotary 23”